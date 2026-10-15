Medio Ambiente

¿Me Debo Preocupar por los Insectos Trips? Especialista Explica Por Qué ’Invaden’ la CDMX

En los últimos días, ha sido notoria la presencia de estos insectos de color negro que pueden caer de los árboles o llegar volando. Te contamos todo lo que debes saber de ellos

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Trips: Los Bichitos que Abundan en la CDMX

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