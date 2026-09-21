Un hombre resultó lesionado en inmediaciones de la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, que corre de Pantitlán a Observatorio.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que esta mañana, alrededor de las 8:10 horas, una persona en situación vulnerable ingresó a la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 para solicitar apoyo, debido a que presentaba quemaduras en diversas partes del cuerpo.

La persona, de aproximadamente 38 años, refirió que el día de ayer se lesionó en una instalación ajena al Metro.

Al ser localizado en el acceso de la estación Cuauhtémoc, personal del Metro le brindó los primeros auxilios. Personal de Seguridad Institucional activó los protocolos correspondientes y solicitó la intervención de Protección Civil y de una unidad médica para su valoración.

Se reporta que tiene quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo. Fue trasladado a un hospital cercano.

Durante estos hechos no hubo afectación en el servicio, solo se cerró una de las entradas a la estación mientras el lesionado era atendido.

Con información de N+

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