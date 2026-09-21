Accidentes

Accidente en Inmediaciones del Metro CDMX: Hombre Electrocutado Afuera de Estación Cuauhtémoc

La persona, de aproximadamente 38 años, refirió que el día de ayer se lesionó en una instalación ajena al Metro

Hombre electrocutado en Metro Cuauhtémoc · Roma Norte, Cuauhtémoc | Alan Hernández OrtizHombre electrocutado en estación del Metro Cuauhtémoc. Foto: N+

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Un hombre en situación vulnerable sufrió graves quemaduras tras electrocutarse afuera de la estación Cuauhtémoc del Metro CDMX. Conoce los detalles de este alarmante suceso.

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