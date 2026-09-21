Accidentes

Camión de Ruta Dorada Choca Contra Puesto de Comida en Torreón, Coahuila

El chófer de la unidad sufrió una lesión en el tórax luego de perder el control sobre el bulevar Revolución

Camión de ruta Dorada choca contra puesto de comida en Torreón, CoahuilaEl conductor perdió el control de la unidad y chocó contra un puesto de chilaquiles. Foto: Protección Civil

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