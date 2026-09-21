Un camión de pasajeros de la línea Ruta Dorada se impactó contra un puesto de comida y dañó otros dos locales sobre el bulevar Revolución de Torreón, a la altura de la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

La noche de este domingo, el conductor de la unidad, identificado como Carlos Gerardo, de 56 años, perdió el control del camión y terminó por impactarse contra un puesto de chilaquiles que en ese momento no se encontraba en funcionamiento.

El establecimiento resultó en pérdida total, además de que una losa quedó derrumbada. Otros dos locales contiguos también presentaron daños estructurales, por lo que fueron acordonados por elementos de Protección Civil para evitar riesgos.

El conductor del camión presentó una lesión en el tórax, por lo que recibió atención de los cuerpos de emergencia y posteriormente fue trasladado a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

La unidad de transporte quedó asegurada por agentes de Peritos y fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quienes realizarán las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.