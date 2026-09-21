Colectivos de búsqueda dieron con un positivo en la colonia Vista Hermosa, en Tlaquepaque, luego de recibir un reporte anónimo.
Tras el aviso, integrantes del colectivo Manos Buscadoras acudieron a una vivienda ubicada sobre la calle Bienestar, donde residía una mujer mayor junto con varios niños.
La mujer señaló que llegó a rentar el inmueble hace algunos años y permitió el acceso a las buscadoras, quienes acudieron al lugar tras recibir información sobre la presencia de al menos cuatro personas inhumadas en el sitio.
“Dijeron que ahí estaba enterrado su hijo y aparte de él, tres personas [...] efectivamente,sí, a ella le dijeron que estaba junto al lavadero. Ahí lo encontramos”, explicó Norma Lorena, integrante del colectivo Manos Buscadoras.
Uno de los cuerpos fue preidentificado por familiares gracias a la ropa.Se trata de un hombre, a quien señalaron, estaba desaparecido desde hace seis años.
Al sitio arribaron policías municipales, la Fiscalía del Estado y personal forense para realizar las investigaciones correspondientes y revisar si en la finca se encuentran más víctimas.