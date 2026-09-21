Desaparecidos

Hallan Osamenta en Casa Habitada por Mujer Mayor y Niños en Tlaquepaque

En el sitio, preidentificaron a un hombre que estaba desaparecido desde hace seis años

Casa bajo investigación osamentaInvestigarán si hay más osamentas en el sitio. Foto: N+

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Descubren restos en una vivienda de Tlaquepaque tras reporte anónimo. Un hombre desaparecido hace 6 años fue identificado por su ropa.

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