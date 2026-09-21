Colectivos de búsqueda dieron con un positivo en la colonia Vista Hermosa, en Tlaquepaque, luego de recibir un reporte anónimo.

Tras el aviso, integrantes del colectivo Manos Buscadoras acudieron a una vivienda ubicada sobre la calle Bienestar, donde residía una mujer mayor junto con varios niños.

La mujer señaló que llegó a rentar el inmueble hace algunos años y permitió el acceso a las buscadoras, quienes acudieron al lugar tras recibir información sobre la presencia de al menos cuatro personas inhumadas en el sitio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Localizan Osamenta en Casa Habitada en Colonia de Tlaquepaque

“Dijeron que ahí estaba enterrado su hijo y aparte de él, tres personas [...] efectivamente,sí, a ella le dijeron que estaba junto al lavadero. Ahí lo encontramos”, explicó Norma Lorena, integrante del colectivo Manos Buscadoras.

Uno de los cuerpos fue preidentificado por familiares gracias a la ropa.Se trata de un hombre, a quien señalaron, estaba desaparecido desde hace seis años.

Al sitio arribaron policías municipales, la Fiscalía del Estado y personal forense para realizar las investigaciones correspondientes y revisar si en la finca se encuentran más víctimas.