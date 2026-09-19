Desaparecidos

Buscan a Alondra Rubí, Alumna de Preparatoria Desaparecida en Ixtlahuacán, Jalisco

La adolescente de 16 años fue vista por última vez cuando salió de su domicilio para dirigirse a la escuela

Rubí SantosBuscan a Alondra Rubí Santos Estrada. Foto: Gobierno de Jalisco

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Alondra Rubí, de 16 años, desapareció en Ixtlahuacán, Jalisco. Su familia busca respuestas mientras su madre expresa la impotencia de no saber nada

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