Alondra Rubí Santos, de 16 años, es buscada por su familia, fue vista por última vez cuando salió de su domicilio en el fraccionamiento Valle de los Sabinos, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

La adolescente estudia la preparatoria y tiene como meta continuar con sus estudios para convertirse en médica. Su madre y sus hermanos esperan su regreso, mientras mantienen abierta la puerta de su habitación, donde permanecen su ropa, una muñeca y otros objetos personales.

De acuerdo con la información proporcionada por su familia, Alondra salió de su domicilio el 10 de septiembre y caminó por las calles del fraccionamiento para dirigirse al transporte que la llevaría a la preparatoria.

La familia identificó la ropa que llevaba puesta al momento de su desaparición y ha difundido su imagen con el objetivo de obtener información que permita localizarla.

“¿Por qué apagan los sueños de personas que quieren estudiar, que viven bien, que no andan vagueando, no andan en la calle?”, expresó Rocío Estada, madre de la joven.

Durante este fin de semana, familiares de Alondra participaron en una manifestación afuera de Casa Jalisco para exigir que continúen las acciones para localizar a la adolescente.

“Nunca creí estar en este lugar, viviendo el papel de una persona desaparecida, y menos de uno de mis hijos. Me pongo en el lugar de las mamás, de las que tienen a sus familiares desaparecidos, la impotencia que se siente, que vayas y pongas tu denuncia y no hagan caso”, relató la madre.

La familia también rechazó la versión que, según señalaron, han recibido de autoridades respecto a que Alondra se habría comunicado con sus familiares, además, señalaron que hasta ahora no cuentan con pistas sobre su paradero y mantienen la exigencia de que Alondra sea localizada.

Cabe señalar que el 11 de septiembre de 2020 falleció uno de sus hermanos. Ahora, en septiembre, la familia enfrenta nuevamente la ausencia de uno de sus integrantes, mientras espera información que permita conocer el paradero de la adolescente.