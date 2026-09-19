El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los críticos de la inteligencia artificial (IA) y de los centros de datos, que no permitirá la "destrucción" de la industria, luego de que rechazara el creciente escepticismo entre la sociedad, alimentada por las advertencias sobre los riesgos que tiene esta tecnología para la humanidad.

A través de su cuenta de la red Truth Social, Trump lanzó una encuesta proponiendo cambiar el nombre de la IA a inteligencia superior, inteligencia extrema o inteligencia suprema.

"Una descripció mucho más elegante y exacta de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS). ¿Cuál es el mejor nombre para esta 'revolución' en constante crecimiento?", compartió el mandatario estadounidense.

Donald Trump también anunció a través de la misma red social que creará una "Fuerza de IA", con la finalidad de supervisar el desarrollo de la IA en el país. Adelantó que próximamente designará a un "zar" de la IA, quien estará encargado de esta iniciativa. Y aseguró que su gobierno no obstaculizará ni frenará el crecimiento de esta industria.

El mandatario estadounidense afirmó que Estados Unidos se encuentra por delante de China y otros países en materia de inteligencia artificial y manifestó su intención de mantener esa posición.