Internacional

Donald Trump Afirma que No Tolerará Intentos de Frenar el Desarrollo de la IA

El presidente de EU advirtió que no permitirá la "destrucción" de la inteligencia artificial, luego de la creciente ola de advertencias acerca de que esta tecnología es un riesgo para la humanidad

Donald TrumpDonald Trump aseguró que no tolerará un intento de frenar el desarrollo de la IA. Foto: Agencia AFP

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