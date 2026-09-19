El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que dos nuevos movimientos sísmicos sacudieron el departamento del Chocó, muy cerca de la zona del epicentro del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto.

A las 8:44 de la mañana, hora local, se registró el primer sismo, con una magnitud preliminar de 4.3 y una profundidad inicialmente reportada como superficial. Tras una actualización, el SGC estableció la magnitud en 4.6 y la profundidad en 39 kilómetros, con epicentro en la ciudad Istmina.

El segundo sismo sucedió a las 09:10 de la mañana, de magnitud 3.1 y una profundidad de 43 kilómetros, también con epicentro en Istmina.

Cabe recordar que Chocó fue el epicentro del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto, el cual dejó una de las emergencias más grandes de la historia reciente del país con al menos 335 muertos y 4.516 heridos, de acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Además, el terremoto tuvo su epicentro específicamente en San José del Palmar, y fue el más fuerte registrado en Colombia en lo que va de este siglo. De acuerdo con el SGC, durante las primeras semanas posteriores se contabilizaron alrededor de 300 réplicas.

Colombia es un país sísmicamente activo, ya que se encuentra en una zona de interacción de varias placas tectónicas, por lo que los movimientos de tierra son parte de su dinámica geológica.