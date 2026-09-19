Internacional

Registran 2 Nuevos Sismos Cerca del Epicentro del Terremoto de 7.4 en Colombia

Se registraron dos movimientos telúricos en el departamento del Chocó, de magnitudes 4.6 y 3.1

Terremoto ColombiaDos nuevos movimientos sísmicos se registraron en Chocó, Colombia. Foto: Agencia AFP
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