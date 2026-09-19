Internacional

Demandan Padres a Clínica de Fertilidad al Descubrir que su Hija es de otro Hombre

Los padres descubrieron que el padre biológico de su hija es otra persona tras una prueba de ADN, luego de conocer que el tipo de sangre de la recién nacida era positivo y el de ellos negativo

Vista de los pies de un bebé.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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