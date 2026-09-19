Homicidios

Ataque Armado en Cancha de Futbol Deja 3 Muertos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Un grupo de hombres disparó contra habitantes de la colonia Las Granjas; una de las víctimas es un menor de edad. Además, tres personas más resultaron heridas

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por el ataque en ChiapasLas autoridades iniciaron una carpeta de investigación por el ataque en Chiapas. Foto: Cuartoscuro

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