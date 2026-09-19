Una tarde de recreación en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, terminó en tragedia luego de que hombres armados disparan contra un grupo de personas que se divertían en una cancha de futbol.

La agresión dejó un saldo de tres personas muertes, una de ellas un menor de edad, así como otros tres heridos, que fueron trasladados a hospitales de la capital chiapaneca para recibir atención médica.

Ante el hecho, el gobernador Eduardo Ramírez instruyó a las instituciones de seguridad brindar atención inmediata a los afectados y dar con los responsables.

"Tengan la certeza de que actuaremos con cero impunidad y con todo el peso de la ley", escribió el mandatario estatal en sus redes sociales.

Por su parte, la Fiscalía de Chiapas informó que inició una carpeta de investigación, mientras que el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca ordenó el despliegue de un grupo especializado de agentes de investigación e inteligencia.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública estatal señaló que mantenían coordinación permanente entre las instituciones de seguridad. "No vamos a descansar hasta dar con los responsables y llevarlos ante la justicia".

Con información de N+

ICM