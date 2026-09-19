Bravos de Ciudad Juárez consiguieron este viernes su primer triunfo en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX al vencer 2-0 a los Tigres de la UANL con un doblete del colombiano Óscar Estupiñán.
Pese a este resultado Bravos, que sumaba 8 derrotas consecutivas, permanece en el último lugar de la tabla general con 3 puntos.
Mientras tanto, el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León se quedó en el sitio 15 con 7 unidades.
En el partido de la jornada 9, disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez, Bravos abrió el marcador a los 66 minutos con un penal que anotó Estupiñán, luego de que el centrocampista uruguayo Cesar Araújo cometió falta al panameño José Luis Rodríguez dentro del área.
El doblete del colombiano llegó a los 79 minutos con un remate de cabeza.
En el otro partido de este viernes, Puebla y Atlante igualaron el marcador 1-1.
Walter Portales puso en ventaja al Atlante 1-0 con un remate de zurda en el área al minuto 41.
Pero el empate llegó al 53 gracias a la anotación del uruguayo Mathías Tomás con un gran disparo desde fuera del área.
Los Potros de Hierro acumularon su sexto partido sin ganar en el torneo que marca su regreso a primera división, luego de 12 años de ausencia.
En tanto Atlante llegó a 8 puntos y se colocó en la decimocuarta posición, mientras que La Franja subió al lugar 5 con 14 unidades.
Este sábado la actividad continúa con los encuentros entre Atlas y Pumas, Atlético de San Luis ante Necaxa, Monterrey vs Cruz Azul y América contra Guadalajara.
El domingo se completa la jornada cuando Pachuca reciba a Tijuana, Toluca enfrente a Santos y León visite a Querétaro.
Con información de AFP y Reuters.
LECQ