Deportes

Bravos Consigue su Primer Triunfo en el Torneo; Puebla y Atlante Empatan

En la jornada 9 del Apertura 2026, Juárez venció dos goles por cero a la Universidad Autónoma de Nuevo León, mientras que los Potros de Hierro y La Franja igualaron a un gol

Jugador de Bravos de Ciudad Juárez.Foto: X @fcjuarezoficial

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