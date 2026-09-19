Bravos de Ciudad Juárez ⁠consiguieron este viernes su primer triunfo en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX al vencer 2-0 ​a los Tigres de la UANL con un doblete del colombiano Óscar ‌Estupiñán.

Pese a este resultado Bravos, que sumaba 8 derrotas consecutivas, permanece en el último ⁠lugar de la tabla general con 3 puntos.

Mientras tanto, el club de ‌la Universidad Autónoma de Nuevo León ‌se quedó en el sitio 15 ⁠con 7 unidades.

En el partido de la jornada 9, disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez, Bravos abrió el marcador a los 66 minutos ​con un penal que anotó Estupiñán, luego de que el centrocampista uruguayo Cesar Araújo cometió falta al panameño José Luis Rodríguez ​dentro del área.

El doblete del colombiano llegó a los 79 ‌minutos con un remate de cabeza.

En el otro partido de este viernes, Puebla y Atlante igualaron el marcador 1-1.

Walter Portales puso en ventaja al Atlante 1-0 con un remate de zurda en el área al minuto 41.

Pero el empate llegó al 53 gracias a la anotación del uruguayo Mathías Tomás con un gran disparo desde fuera del área.

Así se vio a nivel de cancha el GOL de mi urugashoooo 🇺🇾 que iguala el marcador en el Cuauhtémoc ⚽️



De laaaaarga distancia y con asistencia de una pezuña 🐴 #LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/lEPWbtMJLk — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) September 19, 2026

Los Potros de Hierro acumularon su sexto partido sin ganar en el torneo que marca su regreso a primera división, luego de 12 años de ausencia.

En tanto Atlante llegó a 8 puntos y se colocó en la decimocuarta posición, mientras que La Franja subió al lugar 5 con 14 unidades.

Este sábado la actividad continúa con los encuentros entre ⁠Atlas y Pumas, Atlético de San Luis ante Necaxa, Monterrey vs Cruz Azul y América contra Guadalajara.

El ​domingo ​se completa la jornada cuando ‌Pachuca reciba a Tijuana, Toluca enfrente a Santos y León visite a Querétaro.

Con información de AFP y Reuters.

LECQ