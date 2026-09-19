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Hace 26 Años Soraya Jiménez Hizo Historia al Ganar Oro Olímpico en Sidney 2000

La halterista Soraya Jiménez se convirtió en la primera atleta mexicana en colgarse la medalla áurea en unos Juegos Olímpicos. Así lo recordamos

En Sidney 2000, Soraya Jiménez se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar un oro olímpico.En Sidney 2000, Soraya Jiménez se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar un oro olímpico. Foto: N+

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