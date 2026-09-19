Hace 26 Años Soraya Jiménez Hizo Historia al Ganar Oro Olímpico en Sidney 2000

El 18 de septiembre del 2000 los televisores sintonizaron la transmisión de los Juegos Olímpicos de Sidney. En México, millones se emocionaron con la hazaña de la atleta Soraya Jimenez, que durante varios segundos sostuvo 225.5 kilos sobre sus hombros en la competencia de levantamiento de pesas. Y no era para menos: era la primera atleta mexicana en conseguir una medalla de oro.

Han pasado 26 años desde que la deportista nacida en Naucalpan subió a lo más alto del podio para escuchar el Himno Nacional con lágrimas en los ojos. Una escena que enchinaba la piel y que le devolvía a los mexicanos las ganas de repetir el mantra tricolor por excelencia: ¡Sí se puede, sí se puede!

Aquel 18 de septiembre del 2000, la mexicana subió a la tarima para escribir una de las páginas más sobresalientes en la historia del deporte de nuestro país: Con un uniforme que combinaba el verde con vivos blancos en la parte superior y el color rojo de la cintura para abajo, Soraya se puso en cuclillas y en un primer esfuerzo llevó las pesas hacia sus hombros. Poco a poco se puso de pie.

Y luego, cargando con la esperanza de millones de mexicanos, infló las mejillas, respiró hondo y en un movimiento rápido echó el pie izquierdo atrás, el derecho adelante, se impulsó con cuerpo y alma para levantar sobre su cabeza los 225.5 kilos durante unos segundos. Luego de recibir luz verde, comprendió que había ganado la presea dorada y dejó caer la barra al piso para estallar en júbilo.

La halterista brincó sobre la plancha y levantó los puños en señal de triunfo, mientras los atletas mexicanos y fans que acudieron a la arena deportiva coreaban “¡So-ra-ya, So-ra-ya, So-ra-ya!” y ondeaban banderas de México.

La gloria olímpica era suya y esos momentos aún son atesorados por todo México. Por ello, este día el Comité Olímpico Mexicano recordó la hazaña en sus redes sociales: "Un día como hoy, pero hace 26 años, Soraya Jiménez hizo historia”.

Y añadió que “en Sídney 2000 se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar un oro olímpico. No solo levantó una barra: levantó el nombre de México y abrió camino para generaciones de atletas. Su legado sigue de pie".

Ese 18 de septiembre del 2000, en Sidney, Australia, Soraya Jiménez levantó 95 kilogramos en la primera parte de la competencia. Más adelante alzó 127.5 kilos en la prueba de dos tiempos, bajo la mirada atenta de su entrenador Georgi Koev. Y ya en la pelea por las medallas, fue que sostuvo los 225.5 kilogramos que la llevaron a lo más alto del podio y del corazón de los mexicanos.

Hay que señalar que Soraya Jiménez Mendívil llegó a los Olímpicos de Sydney con perfil bajo, no se esperaba que ganara medalla. Sorprendió al mundo, pero su espíritu guerrero y su competitividad estaban presentes desde antes: Ya había ganado oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999. También obtuvo el primer lugar en el Campeonato Nacional de Bulgaria, en marzo del 2000; igual en el Torneo Internacional Tofalos, en Atenas, Grecia, en febrero de 2000; y en el Torneo NORCECA de Luisiana, en abril del 2000. Así que ella confiaba en sus capacidades y fortaleza.

Luego de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, la atleta mexicana se convirtió en el centro de la atención. Fue felicitada por el presidente Ernesto Zedillo, recibió reconocimientos, estímulos económicos y apoyo para continuar con su carrera deportiva.

Aunque se propuso llegar a los Olímpicos de Atenas 2004, no pudo recuperarse totalmente de los problemas en la rodilla y tuvo que desistir. Años más tarde, en el 2009, enfermó de influenza y se recuperó, pero siguió con complicaciones de salud.

Soraya Jiménez falleció muy joven, el 28 de marzo del 2013, a los 35 años de edad. Su corazón no resistió más. Pero aún recordamos como ese mismo corazón la impulsó a levantar sobre sus hombros una de las páginas más gloriosas del deporte olímpico mexicano, aquel 18 de septiembre del 2000. Han pasado 26 años y aún se enchina la piel sólo de recordarlo.

Con información de N+