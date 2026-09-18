El pitcher mexicano José Urquidy fue contratado por los Phillies de Filadelfia, luego de que los Medias Blancas de Chicago lo pusieron en la lista de transferibles. De inmediato se puso a las órdenes del mánager Don Mattingly, quien espera mandarlo al montículo desde este viernes.

Don Mattingly dijo que esperaba que Urquidy abriera el viernes o entrara como relevista ante los Mets de Nueva York. Y es que Filadelfia necesitaba otro abridor después de que el peruano Jesús Luzardo entró en la lista de lesionados por una sobrecarga muscular en el hombro izquierdo.

"Obviamente al perder a Jesús, nos lleva a mover el bullpen de alguna manera. Porque es un poco diferente a tener a un lanzador de varias entradas, que pueda tirar 70, 75 lanzamientos", señaló Mattingly.

Urquidy, lanzador derecho de 31 años, fue reclamado por el equipo de Filadelfia. Comenzó la temporada con los Piratas de Pittsburgh y posteriormente pasó a los Medias Blancas. En total, ha participado en 11 encuentros este año, uno de ellos como abridor y el resto como relevista.

Urquidy llega a Filadelfia después de registrar una efectividad de 2.70 en sus tres últimas apariciones, todas en el papel de relevista, en las que permitió tres carreras limpias en 10 entradas.

La última vez que subió al montículo fue el 8 de septiembre, cuando permitió dos carreras en cuatro entradas de relevo mientras realizó 45 lanzamientos contra los Piratas.

Urquidy, nacido en Mazatlán, cuenta con siete temporadas de experiencia en las Grandes Ligas y también ha vestido los uniformes de los Astros de Houston y los Tigres de Detroit.

A lo largo de su carrera acumula marca de 29-18 y una efectividad de 4.08 en 92 partidos, 71 de ellos como abridor, con 436.1 entradas lanzadas.

El derecho mexicano tiene un antecedente con los Filis: en el tercer partido de la Serie Mundial de 2022, disputado en el Citizens Bank Park, lanzó tres entradas para los Astros de Houston. Pese a su gran desempeño desde el montículo, su equipo cayó por 7-0.

Con información de N+