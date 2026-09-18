Deportes

Pitcher Mexicano José Urquidy Deja a los Medias Blancas y Jugará para los Phillies

Luego de la lesión de Jesús Luzardo, el equipo de Filadelfia se apresuró a contratar al lanzador mexicano

Urquidy, nacido en Mazatlán, lleva 7 temporadas en las Grandes Ligas y ha portado las franelas de los White Sox de Chicago y los Astros de Houston.Urquidy, nacido en Mazatlán, lleva 7 temporadas en las Grandes Ligas y ha portado las franelas de los White Sox de Chicago y los Astros de Houston. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+