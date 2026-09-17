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Muerte de Maradona No Era Previsible, Asegura Perito de la Defensa Durante Juicio

En Argentina se lleva a cabo el juicio contra 7 profesionales de la salud, acusados de negligencia por el fallecimiento del ídolo del futbol

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años de edad.Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años de edad. Foto: Cuartoscuro
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Muerte de Diego Maradona No Era Previsible: Asegura Perito de la Defensa Durante Juicio