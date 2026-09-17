Muerte de Maradona No Era Previsible, Asegura Perito de la Defensa Durante Juicio

La defensa de los acusados por la muerte de Diego Armando Maradona presentó el testimonio de un cardiólogo que asegura que el astro argentino falleció debido a un evento súbito e inesperado que no podía haberse previsto.

Hay que recordar que 7 profesionales de la salud son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del 'Diez'. La fiscalía reclama que podían haber previsto el desenlace fatal.

Pero el cardiólogo Ricardo Iglesias aseguró que Maradona "tuvo un evento agudo por arritmia, por eso se muere. Los eventos agudos súbitos son inesperados y no había elementos que anticiparan un final de este tipo".

La declaración del experto en la audiencia contradice a peritos de la acusación, quienes sostuvieron en audiencias previas que Maradona sufrió una agonía prolongada producto de una insuficiencia cardíaca desatendida.

Ricardo Iglesias descartó de manera enfática esa teoría y aseguró que el exfutbolista no tenía una patología activa en 2020. Explicó que, al cesar el consumo de drogas que le habían generado un evento cardíaco en el año 2000, su corazón logró una "restitución ad integrum".

"El corazón es absolutamente normal. Yo no encuentro evidencia para sostener que hubo una situación de agonía prolongada", dijo Iglesias contradiciendo a los expertos que habían asegurado que el 'Diez' pudo estar agonizando desde 12 horas antes de morir.

Como se sabe, Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, de un paro cardiorrespiratorio asociado a un edema agudo de pulmón mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa en Buenos Aires, luego de una cirugía en la cabeza.

Sobre la organización de la internación domiciliaria, cuya conveniencia también es cuestionada, Iglesias apuntó la responsabilidad hacia "la empresa de medicina prepaga" y justificó al equipo tratante señalando que al recibir el alta clínica previa, Maradona no tenía indicada medicación cardiológica. "Me parecieron lógicos los manejos", añadió el cardiólogo.

El largo juicio comenzó en abril y ya se encuentra en su última etapa. Los acusados (médicos, enfermeros y un psicólogo) enfrentan penas de hasta 25 años de prisión. Todos ellos alegan inocencia. Este jueves también declaró José Antonio Maya, médico clínico solicitado por la defensa del principal acusado, el neurocirujano Leopoldo Luque.

Maya explicó que "Maradona se hizo varias operaciones y tiene evaluaciones cardiológicas hechas antes de cada operación que determinaron un riesgo anestésico ASA 2 (moderado). No era un paciente de riesgo cardíaco".

Con información de N+