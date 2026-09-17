Ciencia y Tecnología

IA sin Control Podría Generar una ‘Nueva Especie’, Alerta el Jefe de IA de Microsoft

Mustafa Suleyman declaró en una entrevista que la inteligencia artificial podría competir con la humanidad

Inteligencia artificialInteligencia artificial podría ser ‘una nueva especie’, sin medidas adecuadas, advierte líder de IA de Microsoft. Foto: Reuters

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IA sin Control Podría Generar una ‘Nueva Especie’, Alerta el Jefe de IA de Microsoft