El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido sobre una zona de baja presión en el Pacífico que podría convertirse en un ciclón. Según dio a conocer Fabián Vázquez Romaña, director de la agencia meteorológica, hay un 80% de posibilidades de que se forme un sistema ciclónico la próxima semana.

En este momento hay un área de gran nubosidad en el Pacífico, al suroeste de México. Las áreas de baja presión son el ingrediente indispensable para tener tormentas y huracanes. Cuando la presión del aire desciende en una zona, el gas adyacente ocupa su lugar. En este movimiento se forman los remolinos que caracterizan a los sistemas ciclónicos.