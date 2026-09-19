Ciclón Podría Formarse en el Pacífico la Próxima Semana, Advierte el SMN
Una zona de baja presión en el Pacífico tiene el 80% de posibilidades de convertirse en un ciclón en los próximos 7 días
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Una zona de baja presión en el Pacífico tiene el 80% de posibilidades de convertirse en un ciclón en los próximos 7 días
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido sobre una zona de baja presión en el Pacífico que podría convertirse en un ciclón. Según dio a conocer Fabián Vázquez Romaña, director de la agencia meteorológica, hay un 80% de posibilidades de que se forme un sistema ciclónico la próxima semana.
En este momento hay un área de gran nubosidad en el Pacífico, al suroeste de México. Las áreas de baja presión son el ingrediente indispensable para tener tormentas y huracanes. Cuando la presión del aire desciende en una zona, el gas adyacente ocupa su lugar. En este movimiento se forman los remolinos que caracterizan a los sistemas ciclónicos.
Estos meteoros evolucionan de depresiones tropicales, con vientos de hasta 62 kilómetros por hora, hacia tormentas tropicales con vientos de 118 kilómetros por hora. Cuando rebasan este umbral, se les pasa a llamar huracanes y mantienen el nombre que se les asignó en la anterior categoría.
Según explicó el Vázquez Romaña, se espera que en los próximos días en la zona de baja presión detectada en el océano surja un meteoro que desemboque en un sistema ciclónico. Según señaló, el meteoro avanzará hacia el norte, por lo que podría acercarse a las costas de México al mismo tiempo que se convierte en un ciclón.
“Entre el día domingo y lunes podría adquirir características tropicales”, declaró el funcionario. Al momento de acercarse a México, el meteoro se ubicaría a una corta distancia de entidades como Guerrero y Colima.
“A mediados de la próxima semana podríamos tener cerca de las costas de México actividad ciclónica”, añadió el meteorólogo.
Cabe señalar que el siguiente nombre en la lista para los ciclones de la temporada 2026 es Odalys. Se trataría de la décima tormenta tropical que se forma en el Pacífico durante la actual temporada de huracanes.