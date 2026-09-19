Pronóstico del tiempo

Ciclón Podría Formarse en el Pacífico la Próxima Semana, Advierte el SMN

Una zona de baja presión en el Pacífico tiene el 80% de posibilidades de convertirse en un ciclón en los próximos 7 días

Podría formarse un ciclón en el Pacífico la próxima semanaPodría formarse un ciclón en el Pacífico la próxima semana. Foto: NOAA

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