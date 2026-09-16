Internacional

Se Perfila Una Temporada Récord Sin Huracanes en el Atlántico por El Niño

Los expertos piden no bajar la guardia porque basta una sola tormenta para provocar una catástrofe

Huracanes AtlánticoEl principal efecto de El Niño sobre el Atlántico es una cizalladura del viento de intensidad récord. Foto: NOAA.

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