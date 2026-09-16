Seguridad

Así Es la Experiencia de Volar en un Avión de la Fuerza Aérea Mexicana

Para ser piloto de una de estas aeronaves existe una gran preparación, que se traduce en orgullo por tener la posibilidad de ayudar a la población

Avión de la Fuerza Aérea Mexicana.Foto: N+

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