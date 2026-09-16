Ellos Son los Protagonistas en el Aire del Desfile Militar del 16 de Septiembre

N+ tuvo acceso al ensayo del desfile aéreo de las Fuerzas Armadas de México, para el Día de la Independencia.

Irvin Michel Nango Florian, Capitán 2do, Piloto Aviador de la Fuerza Aérea Mexicana, indicó: “Es un orgullo tanto para mí como para mi familia, el representar a México de esta manera”.

En el aire ellos son los protagonistas.

En el desfile del 16 de septiembre participan alrededor de 90 aeronaves de todo tipo.

Los helicópteros MI-17 de fabricación rusa son los más grandes de la flota, por eso son usados para trasladar ayuda humanitaria como a Acapulco, tras el paso de Otis.

"Es una aeronave que tiene demasiada capacidad y volumen de transporte de carga", explicó el Capitán 2do, Piloto Aviador, Irvin Michel Nango Florian.

También usan el “helibalde”, una canasta naranja para captar agua y regarla en incendios forestales.

Tres de estos imponentes helicópteros volarán justo en medio del desfile.

En los patios y pistas de la base aérea militar ya están listas las 99 aeronaves para asombrar a los mexicanos.

La concentración, coordinación y precisión son clave para el espectáculo.

“Todo el tiempo es una cuestión de estrés, porque es la cuestión de que vamos pegados a otras aeronaves y debemos mantener estrictamente la posición, cualquier descuido puede costarnos caro, incluso la vida”, aseguró el Capitán 2do, Piloto Aviador Nango Florian.

Por su parte, Osbaldo García Zavaleta, teniente, piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana, explicó: “Estamos practicando, manteniendo la formación de aeronaves y también pasando a tiempo; tenemos una hora 'H' para pasar en el presidium y es lo que estamos corrigiendo".

Explicó que "a veces pasamos uno o dos segundos antes o después, y queremos pasar el día exactamente el segundo indicado".

Cada integrante de la tripulación tiene su propio ritual antes de encender los motores. Irvin, originario de Oaxaca, vuela por sus dos hijos de 6 y 14 años. Verlos después de cada misión es una bendición.

“Pues siempre me encomiendo a Dios, y obviamente también diario en las mañanas me despido de mi familia, con un ‘nos vemos hasta el rato si Dios quiere’, y de igual forma, como pueden ver aquí, en la aeronave tenemos un rosario, cada aeronave tiene un rosario”, señaló.

Lo que el 16 de septiembre será la inmensa Ciudad de México y miles de asistentes al desfile, en las pruebas son hermosos paisajes de Tlaxcala. De regreso, las imponentes pirámides de Teotihuacán.

Y el orgullo de las tripulaciones se refleja al participar en el desfile del 16 de septiembre, como lo refiere la subteniente Hasel Aguilar Ríos, piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana: “Representa mucho orgullo. Mi mamá siempre me repite que está muy orgullosa de mí y siempre que tiene la oportunidad, obviamente, me presume con la gente y ella como pavo real”.

Además, señaló que “después de todo este tiempo que hemos estado practicando ese día podemos demostrarle al pueblo de México cómo las Fuerzas Armadas están preparadas para cualquier contingencia”, indicó Irvin Michel Nango Florian, Capitán 2do, Piloto Aviador.

Con información de Julio Silva.

LECQ