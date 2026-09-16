Seguridad

Ellos Son los Protagonistas en el Aire del Desfile Militar del 16 de Septiembre

Así es el ensayo del desfile aéreo de las Fuerzas Armadas de México, para el Día de la Independencia. Concentración, coordinación y precisión, son claves para el espectáculo

Helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.Foto: N+

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