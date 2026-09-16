Fiestas Patrias: Así Celebraron el Grito de Independencia en Tamaulipas

Miles de tamaulipecos se dieron cita en las plazas principales de Ciudad Victoria, Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo y Matamoros para participar en las ceremonias del Grito de Independencia, una de las tradiciones cívicas más importantes del país.



En Ciudad Victoria, el gobernador encabezó la ceremonia desde el Palacio de Gobierno ante una multitud que se congregó en la Plaza Juárez para recordar a los héroes que iniciaron la lucha por la Independencia de México.



En Reynosa, familias completas abarrotaron la plaza principal para presenciar el tradicional Grito y disfrutar de un programa artístico y musical que formó parte de los festejos patrios.



Por su parte, en Tampico, la celebración reunió a cientos de ciudadanos en el Centro Histórico, donde las autoridades municipales encabezaron el acto solemne acompañado de música, fuegos artificiales y expresiones culturales.



En Nuevo Laredo, el patriotismo se hizo presente con una gran asistencia de ciudadanos que participaron en la ceremonia cívica y disfrutaron de diversas actividades organizadas para conmemorar la fecha.



Mientras tanto, en Matamoros, miles de personas se congregaron en la Plaza Principal para escuchar el tradicional Grito de Independencia y celebrar con orgullo una fecha que representa los valores de libertad, unidad e identidad nacional.



Las festividades concluyeron con espectáculos musicales, presentaciones artísticas y la convivencia de las familias que participaron en esta importante celebración mexicana.