Sociedad

Fiestas Patrias: Así Celebraron el Grito de Independencia en Tamaulipas

La capital tamaulipeca concentró las actividades principales, mientras Tampico, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo realizaron sus respectivas ceremonias

Así Celebraron el Grito de Independencia en la Capital de Tamaulipas

Palacio Municipal de Tampico. Foto: N+

Así Celebraron el Grito de Independencia en la Capital de Tamaulipas

Plaza Principal de Matamoros, Tamaulipas. Foto: N+

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Así se vivió el Grito de Independencia en Ciudad Victoria: música, luces y el espíritu patrio unieron a cientos en la capital de Tamaulipas.

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