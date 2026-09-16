Así se Vivió el Grito de Independencia en Chihuahua y Ciudad Juárez

Chihuahuenses se dieron cita este martes en la Plaza del Ángel, en la ciudad de Chihuahua, para celebrar el tradicional Grito de Independencia, encabezado por la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván.

La noche transcurrió con normalidad y, de acuerdo con lo informado por las autoridades de seguridad, las familias disfrutaron de las presentaciones musicales de Ramón Ayala y Joss Favela, además del espectáculo de fuegos artificiales.

En Ciudad Juárez, la celebración del Grito también transcurrió con normalidad. Desde la tarde, familias juarenses acudieron para disfrutar de las presentaciones de grupos locales y números de danza folclórica, previo a la ceremonia oficial encabezada por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

La celebración continuó con las presentaciones de La Zenda Norteña y Bronco, quienes pusieron a bailar a los asistentes. Además, se llevó a cabo un espectáculo de drones como parte de los festejos patrios.