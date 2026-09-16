Sociedad

Así se Vivió el Grito de Independencia en Chihuahua y Ciudad Juárez

El festejo incluyó presentaciones musicales, fuegos artificiales y un espectáculo de drones

El festejo incluyó presentaciones musicalesEl festejo incluyó presentaciones musicales. Foto: N+

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Chihuahua y Ciudad Juárez vibraron con el Grito de Independencia. Música de Ramón Ayala y Bronco, fuegos artificiales y drones hicieron de esta noche un evento inolvidable.

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