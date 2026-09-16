Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, en Peligro por Hundimientos en CDMX

Ricardo Munguía Alfaro, subsecretario de Operación e Infraestructura Hidráulica y Eficiencia de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México, es categórico: “Nunca nos dejaremos hundir”.

Desde su construcción en 1910, el terreno en torno a la Columna de la Independencia sobre el Paseo de la Reforma se ha hundido poco más de 2 metros.

“Aquí podemos ver la evidencia de este hundimiento, como sigue desarrollándose a una tasa aproximada de 1.8 a 2 centímetros por año”, dice Gilberto Saldaña Arana, técnico operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina.

En una foto de 1910, se observan solo los 9 escalones originales. Ahora, tiene 13 peldaños más.

“Tenemos dos sets de escalinatas, un primer set que corresponde al original, de nueve escalones, sobre el cual estoy, que tienen un color grisáceo y que contrastan mucho con esta parte de aquí que tenemos, que es de un color naranja. Estos escalones fueron construidos para compensar todo el hundimiento”, afirma Saldaña.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hundimientos Provocan Volcaduras y Dañan Viviendas en Gustavo A. Madero, CDMX

La Ciudad de México ha padecido durante décadas asentamientos diferenciales, los más graves, en la zona oriente, en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

“La zona donde tenemos mayores hundimientos, es la que está hacia el oriente del actual aeropuerto; se habla de 30 hasta 40 centímetros anuales, que es bastante”, explica Leonardo Ramírez Guzmán, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

La señora Leticia, recuerda cómo se fue hundiendo parte de su colonia, Salvador Díaz Mirón, en Gustavo A. Madero, en donde su casa tiene un desnivel de un metro y medio.

La mejor forma de observar el desnivel es en una jarra de cristal de una cafetera. “Si ustedes observan, aquí dice 8 tazas y aquí dice 7”, señala la afectada, cuya casa tiene una pendiente muy pronunciada.

Ricardo Munguía Alfaro dice: “En la Gustavo A. Madero tenemos zonas que tienen hundimientos de entre 40 y 50 centímetros al año”.

Otro de los puntos donde se pueden ver los hundimientos es en la Calzada Ermita Iztapalapa. Josefina Mancilla Díaz expresa: “Han venido a repararlo como unas 50, 60 veces porque se está hundiendo”.

El desnivel también es importante en Zaragoza y Eje Tres Oriente.

Además del daño estructural a las viviendas, los hundimientos causan graves daños a los 14 mil kilómetros de tuberías de drenaje y 13 mil kilómetros de tuberías de agua potable de la ciudad.

El funcionario de SEGIAGUA comenta: “Tenemos zonas que han ido acelerando en sus hundimientos, en las que nos estamos hundiendo poco menos de 50 centímetros al año, 50 centímetros al año, es muchísimo. Los hundimientos de la ciudad, es un reto super complejo”.

De más de medio millón de viviendas asentadas en zonas de riesgo por hundimientos en 8 alcaldías de la Ciudad de México, 90 mil están en Iztapalapa, 82 mil en Gustavo A. Madero y 167 mil en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Con información de Francisco Santa Anna

ICM