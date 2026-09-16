Sociedad

Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, en Peligro por Hundimientos en CDMX

Son las alcaldías donde más afectaciones se presentan, según las autoridades de la capital mexicana. Inmuebles e infraestructura colapsan por los problemas del suelo

Trabajadores de la alcaldía Iztapalapa intentan remediar un hundimientoTrabajadores de la alcaldía Iztapalapa intentan remediar un hundimiento. Foto: Cuartoscuro

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