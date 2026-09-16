Deportes

Los Toros de Tijuana se Coronan Campeones de la Serie del Rey 2026

Los Astados vencieron a los Olmecas y son campeones de la Liga Mexicana de Béisbol por tercera vez en la historia

Jugador de los Toros de Tijuana.Foto: Facebook @TorosdeTijuana

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