Los Toros de Tijuana se Coronan Campeones de la Serie del Rey 2026

Los Toros de Tijuana vencieron este martes por 0-2 a los Olmecas de Tabasco y se proclamaron campeones de la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Los astados ganaron por 4-2 en la serie por el título, ante unos Olmecas que perdieron la primera final de su historia.

El abridor Adonis Medina sufrió para controlar a los bateadores de Olmecas al inicio de la tercera entrada.

Dejó que corrieran las bases Domingo Leyba y Jasson Atondo gracias a un error de Hernán Pérez desde la tercera base que aprovechó Domingo para llegar a la antesala.

Para suerte de los Toros, Adonis Medina controló a Marco Hernández con un rodado de out hacia segunda base.

Al final del cuarto capítulo, el abridor de Tabasco, Jeremy Rhoades, fue quien tuvo problemas con dos hombres en las almohadillas, pero finalmente salvó los papeles.

En la quinta, Rhoades no pudo frenar por más tiempo a la ofensiva de Tijuana.

Aun con out de salvar la entrada y dejar congelado a un hombre en segunda y a uno en tercera, el dominicano Gilberto Celestino partió el diamante con un sencillo que empujó a home a Junior Lake y a Jonathan Guzmán para ponerse arriba 0-2.

Tabasco amenazó en la novena. Puso hombres en primera y segunda, pero Brett de Geus apagó las alarmas y sacó el tercer out vía un elevado de Alan Espinoza al central que atrapó Junior Lake para sellar el triunfo.

Los Toros se coronaron en la LMB en el 2017 por primera vez en la historia, luego de vencer a los Pericos de Puebla; en el 2021 fue la segunda ocasión, cuando derrotaron a los Leones de Yucatán y ahora al imponerse a los Olmecas de Tabasco.

Con información de EFE.

LECQ