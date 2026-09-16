Proponen Prohibir Redes Sociales a Menores de 13 en Europa y Limitarlas Hasta los 15

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció varias propuestas para proteger a niños y adolescentes en internet, como prohibir las redes sociales a los menores de 13 años y establecer cuentas limitadas para los menores de 15.

"Nada de redes sociales antes de los 13 años", declaró la presidenta del Ejecutivo comunitario, quien añadió que "los niños de entre 13 y 15 años solo dispondrán de minicuentas, instaladas y supervisadas por sus padres, con funciones restringidas y un tiempo de uso limitado".

A partir de los 15 años y hasta los 18, dijo, el diseño seguro será obligatorio para las plataformas.

La norma, que la Comisión propondrá este jueves formalmente junto a la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, convertirá en obligación legal verificable un límite de edad que hoy las plataformas no están obligadas a comprobar, y que los menores pueden sortear con solo declarar una edad falsa al registrarse.

"No tenemos por qué aceptar funciones adictivas. No tenemos por qué aceptar que se arrastre a los niños hacia contenidos cada vez más extremos. No tenemos por qué aceptar que las fotos de las niñas se usen para crear imágenes sexualizadas generadas por IA", afirmó la presidenta, quien añadió que la Comisión invertirá la carga de la prueba: serán las plataformas las que tengan que demostrar que son seguras.

"No se trata de que nuestros menores accedan a las redes sociales. Se trata de cuándo y cómo permitimos que las redes sociales accedan a los menores", dijo Von der Leyen, quien defendió que "Europa tiene el poder de actuar" frente a las grandes tecnológicas.

"Lo que estamos presenciando es una gran captura de nuestros hijos. Una captura de su atención, de su concentración, de sus mentes. Esto les está privando de su infancia", dijo la presidenta, quien enumeró entre los costes que sufren los menores la pérdida de sueño, la ansiedad, las autolesiones y, "en un número creciente de casos, incluso tragedias fatales".

Von der Leyen citó el caso de Oléa, una niña de 14 años residente en Bélgica que se quitó la vida hace exactamente un mes tras sufrir acoso online. La presidenta leyó, en francés, las palabras de la madre de la menor: "Estoy convencida de que, sin estas redes omnipresentes, mi hija seguiría aquí. Es demasiado".

"Tiene razón. Es demasiado. Ya basta", afirmó Von der Leyen, quien explicó que convocó un panel especial de expertos, habló con jóvenes y analizó el caso de Australia y otros países que ya han avanzado en esta materia.

"Y ahora es el momento de que Europa actúe", concluyó.

Las propuestas se inspiran en un informe de expertos en protección de la infancia, científicos y psiquiatras infantiles que fue presentado en julio.

Según documentos consultados por la AFP, el proyecto de ley se aplicará tanto a las redes sociales como a los asistentes de inteligencia artificial, los robots conversacionales (chatbots) y los juegos en línea.

Las restricciones de edad, válidas en toda la UE, irán acompañadas de nuevas obligaciones para los operadores si quieren que sus servicios sigan siendo accesibles a los menores. Las multas podrían alcanzar hasta el 6% de su facturación mundial en caso de incumplimiento.

Entre estas obligaciones, las plataformas deberán eliminar sus funciones más "adictivas" (desplazamiento ilimitado de contenidos, recomendaciones ultrapersonalizadas...) y verificar sistemáticamente la edad de sus nuevos usuarios.

Con información de EFE y AFP

ASJ