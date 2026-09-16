Internacional

Proponen Prohibir Redes Sociales a Menores de 13 en Europa y Limitarlas Hasta los 15

Estas medidas, que necesitarán la aprobación del Parlamento Europeo y de los 27 países de la UE, forman parte de un proyecto de ley llamado "EU Kids Act"

Redes socialesFoto: Reuters.

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