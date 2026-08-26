Meta Llega a Acuerdo ante Juicio por Adicción a Redes Sociales en Menores de Edad

El acuerdo del gigante estadounidense Meta, propietario de Facebook e Instagram, se ‌alcanzó durante un juicio en una corte federal de California por las demandas presentadas por 29 estados de Estados Unidos de América (EUA).

El acuerdo llegó a 17,000 millones de dólares, por adicción juvenil a redes sociales. Meta aceptó este miércoles impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumulado para sus aplicaciones.

Cabe recordar que Meta Platforms tenía demandas en varios estados de ⁠Estados Unidos, que acusaban a la empresa de haber diseñado Instagram y Facebook para crear adicción en los menores, de engañar a los consumidores sobre su seguridad y de haber recopilado indebidamente datos personales de los menores que usaban sus plataformas, según se desprende de documentos judiciales.

El acuerdo evitó una de las pruebas más sonadas hasta la fecha sobre las acusaciones de que las empresas de redes sociales perjudicaron a los ⁠jóvenes.

Apenas unos días antes de que comenzara la selección del jurado el 12 de agosto, un tribunal federal de apelación se negó a suspender el juicio.

Estas demandas forman parte de una oleada más amplia de litigios interpuestos por estados, gobiernos locales, distritos ⁠escolares y particulares que alegan que Meta y otras empresas de redes sociales han agravado una crisis nacional de salud mental entre los jóvenes.

El juicio federal abarcó las demandas de los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que alegaban que Meta había infringido sus leyes estatales de protección de los consumidores.

El juicio también abarcó las denuncias de que Meta infringió la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos personales de menores sin notificación ni consentimiento de los padres, y al usar los datos para entrenar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa.

Meta ha negado las acusaciones, alegando que ha trabajado duro para proteger a los menores en sus plataformas.

Con información de N+, Reuters y AFP

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