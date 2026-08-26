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Meta Llega a Acuerdo ante Juicio por Adicción a Redes Sociales en Menores de Edad

Meta resolvió las demandas en 29 estados de EUA, al pagar 17,000 millones de dólares

Logo de MetaLogo de Meta. Foto: AP

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Acuerdo de Meta evita juicio sobre impacto en jóvenes. ¿Son seguras las redes sociales para menores? Conoce los detalles de este caso.

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