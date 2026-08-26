Marco Rubio y Roberto Velasco Hablaron sobre Migración, Fentanilo y Cárteles

El canciller mexicano Roberto Velasco sostuvo una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como parte de su agenda de trabajo en Washington, D.C.

El encuentro comenzó después de las 9:00 horas del Este de Estados Unidos (7:00 horas, tiempo del centro de México) y tuvo acceso limitado para los medios de comunicación.

Por medio de sus redes sociales, el funcionario estadounidense compartió: "Me reuní con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, para discutir acciones decisivas para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y desmantelar Organizaciones Terroristas Extranjeras y cárteles".

Por su parte, el canciller mexicano destacó la necesidad de que la relación entre México y Estados Unidos continúe bajo principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial de ambos países. Hizo énfasis en la importancia de mantener una responsabilidad compartida y fortalecer la confianza sin subordinación.

Los funcionarios también hablaron sobre las condiciones y la protección de los derechos humanos de las personas mexicanas que se encuentran en Estados Unidos, particularmente durante los procedimientos migratorios.

La reunión con Marco Rubio ocurre después de que Velasco concluyó una visita oficial de dos días a Seúl, Corea del Sur, donde participó en actividades enfocadas en fortalecer los vínculos económicos de México e impulsar la cooperación en sectores estratégicos.

Antes de trasladarse a Washington, el funcionario informó que continuaría su agenda con reuniones relacionadas con asuntos prioritarios para la relación entre México y Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Velasco señaló que después de su estancia en Corea del Sur arribó a la capital estadounidense para comenzar una serie de encuentros, entre ellos el que sostuvo con el secretario de Estado.

Cabe señalar que Roberto Velasco y Marco Rubio habían dialogado sobre la relación entre México y Estados Unidos. En esa comunicación, realizada el pasado 8 de junio, ambos funcionarios coincidieron en la importancia de conservar la colaboración bilateral en asuntos considerados prioritarios.

Un día después, Velasco explicó que entre los temas abordados estuvieron la seguridad, el comercio y la migración.

FBPT