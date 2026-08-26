Internacional

Marco Rubio y Roberto Velasco Hablaron sobre Migración, Fentanilo y Cárteles

El secretario de Estado de Estados Unidos revela detalles de los temas de los que habló con el canciller mexicano

Roberto VelascoRoberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores de México, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: X, @SecRubio

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