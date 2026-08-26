Esto Pasó en Nepal con Río que Arrasó Aldeas y Dejó Centenares de Desaparecidos

El norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet (China), fue devastado por inundaciones masivas que arrasaron de forma violenta con varias localidades, lo que dejó decenas de muertos y cientos de personas desaparecidas.

De acuerdo con los reportes, se trató de inundaciones repentinas ocasionadas por el desbordamiento del río Bhote Koshi.

El fenómeno es conocido como riada, cuando el caudal de un río o arroyo sufre un aumento repentino, rápido y violento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Inundación Repentina en Frontera Nepal-China

El ministro de Exteriores nepalí, Shishir Khanal, dijo en un primer informe que indicios apuntaban que un terremoto en la zona habría provocado un deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río, lo que habría desencadenado la crecida.

Pero más tarde, el Servicio Geológico de Estados Unidos determinó que el evento registrado inicialmente como un sismo magnitud 4.4 en Nepal fue en realidad generado por un deslizamiento de tierra.

Explicó que un análisis adicional de las ondas sísmicas de largo periodo mostró que la energía sísmica no fue producida por un terremoto. Además, actualizó el evento a magnitud 5.2, clasificado como deslizamiento, y situó su origen a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari, Nepal.

Alrededor de las 09:15 hora local, la repentina masa de agua llegó al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

La riada entonces dejó imágenes devastadoras de localidades que fueron alcanzadas de forma violenta por el agua.

Mercados, carreteras y obras hidroeléctricas fueron devastadas, mientras que varios pueblos quedaron sumidos en lodo.

De acuerdo con la policía, por las inundaciones repentinas se reportaron hasta el momento 160 muertos. Además, los balances dieron cuenta de al menos 403 personas desaparecidas, entre ellas, extranjeros de países como India, Estados Unidos, Australia, Canadá, Malasia, Ucrania, Japón, Alemania, Francia, España, Rusia, Sudáfrica, entre otros.

La mayoría de ellos se encontraban en Rasuwa para completar la peregrinación al monte Kailash y al lago Mansarovar, dos enclaves considerados sagrados por hinduistas, budistas y jainistas, en la región del Tíbet.

En redes sociales, usuarios y medios de comunicación locales compartieron un video en el que se pudo observar cuando la gente comenzó a correr mientras se aproximaba el agua.

La riada se llevó con fuerza decenas de vehículos, entre ellos autobuses estacionados, y además se observaron escombros por los aires y una enorme polvareda.

También ‌destruyó ‌viviendas, carreteras, puentes y proyectos energéticos.

De acuerdo con la agencia Reuters, la región del Himalaya, que atraviesa Nepal y varios países cercanos, incluida India, es especialmente vulnerable a las lluvias intensas, las inundaciones y los deslaves porque se está calentando más rápido que el resto del planeta debido al cambio climático provocado por el ser humano.

Las investigaciones han mostrado que los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor y las lluvias, y el derretimiento de los glaciares, se han vuelto más frecuentes en la región.

Con información de agencias

SPB