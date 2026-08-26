Internacional

Esto Pasó en Nepal con Río que Arrasó Aldeas y Dejó Centenares de Desaparecidos

Casas, carreteras, mercados, puentes y hasta obras hidroeléctricas fueron devastadas por inundaciones repentinas

Vista aérea de propiedades cubiertas de barro tras inundación repentina en Trishuli, Nepal. Foto: ReutersVista aérea de propiedades cubiertas de barro tras inundación repentina en Trishuli, Nepal. Foto: Reuters

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