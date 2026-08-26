Internacional

Inundación en Nepal Deja Decenas de Muertos y Casi 400 Desaparecidos

La crecida repentina del río Bhote Koshi, en las zonas fronterizas del Himalaya, arrasó con pueblos, carreteras, puentes y proyectos energéticos

Casas distruidas por una inundación en la frontera entre Nepal y el TíbetCasas distruidas por una inundación en la frontera entre Nepal y el Tíbet. Foto: AFP
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