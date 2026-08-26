Inundación en Nepal Deja Decenas de Muertos y Casi 400 Desaparecidos

La magnitud de la tragedia puso en alerta a las autoridades nepalíes en el distrito de Rasuwa y las tibetanas, quienes reportaron decenas de personas muertas y cientos de desaparecidas por la inundación.

La repentina avenida de agua llegó hacia las 9:15 hora local al río Bhote Koshi desde el lado tibetano y golpeó con especial fuerza las zonas de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

En Nepal, el agua arrasó casas y carreteras, mientras que las ​autoridades del Tíbet manifestaron su temor a que se produjeran "numerosas víctimas" y a que hubiera personas desaparecidas en el condado de Gyirong, después de ‌que un alud de lodo afectara a un paso fronterizo terrestre entre ambos países vecinos.

Los helicópteros de rescate no pudieron aterrizar en las zonas afectadas de Nepal, concretamente en Syapru Besi y Timure, en el distrito montañoso de Rasuwa —con una población de unos 50 mil habitantes—, ya que el río se había desbordado.

A través de medios locales, se observaron casas en ruinas debido a la potente crecida, así como autos a la deriva y un puente metálico prácticamente arrancado por la corriente. Según testimonios, aldeas completas habrían sido sepultadas.

El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmó en un inicio 17 fallecidos.

Sin embargo, minutos más tarde la agencia de noticias AP informó que ya eran 22 los muertos por la inundación.

Our prayers are with the people of Nepal, especially those in Rasuwa and along the Bhote Koshi and downstream rivers who are suffering due to the devastating flash floods. The loss of homes, roads, bridges, and communities in Syapru Besi, Timure, and surrounding areas is painful.… pic.twitter.com/09w6w5uoKk — Raju Bista (@RajuBistaBJP) August 26, 2026

Tras la inundación se reportó la desaparición de 384 turistas y peregrinos, incluidos 291 de países como India, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia, dijeron las autoridades.

Este grupo se encontraban en Nepal camino de cruzar hacia el Kailash Mansarovar Yatra, en el Tíbet (China).

La Policía de Nepal informó que el transporte terrestre y marítimo estaba suspendido y solicitó a los habitantes de las zonas afectadas permanecer en lugares lejados de la ribera, preferentemente en lugares altos.

Las autoridades nepalíes señalaron que la crecida no fue causada por las lluvias y que su origen aún no ha sido determinado, aunque entre las posibilidades se contempla un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet.

Horas más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, afirmó que la repentina riada fue causada por un terremoto que provocó un gran deslizamiento de tierra y taponó el cauce del río Bhote Koshi.

La inundación ha afectado gravemente a este corredor fronterizo, uno de los principales pasos terrestres entre Nepal y China y una ruta utilizada también por peregrinos y turistas que viajan hacia el Tíbet.

ICM