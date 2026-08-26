Habrá Lluvias en la Mayor Parte de México; en el Norte, Seguirá el Calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas fuertes de viento en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, con lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit.

Por otra parte, habrá chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Además, se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco y Colima; y muy fuertes en Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Una onda tropical (núm. 32) ingresará a la península de Yucatán y reforzará la probabilidad de lluvias en dicha región.

Finalmente se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán.

A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (noroeste y oeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

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Este miércoles, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste y sur) y Colima.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (norte y oeste), Guerrero (oeste, sur y este), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (sur y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (sur), Guanajuato (suroeste y sur), Puebla (norte y sureste), Tabasco (oeste), Campeche (suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (norte y centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Mientras que las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sureste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

De 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se prevé cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco en la región, así como frío en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima será de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada será de 9 a 11 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM