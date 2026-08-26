Pronóstico del tiempo

Habrá Lluvias en la Mayor Parte de México; en el Norte, Seguirá el Calor

En al menos seis entidades del territorio nacional las precipitaciones serán intensas y en algunos lugares se esperan descargas eléctricas

Integrantes del gobierno de Coyuca de Benítez ayudan a limpiar los destrozos generados por una trombaIntegrantes del gobierno de Coyuca de Benítez ayudan a limpiar los destrozos generados por una tromba. Foto: Facebook | Gobierno de Coyuca de Benítez

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