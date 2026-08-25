El Próximo Ciclón Será Bautizado como la Cantante ‘Dolly’

La muerte de Dolly Parton coincide con una particularidad de la temporada de ciclones del Atlántico: el próximo sistema tropical que alcance la intensidad necesaria para recibir un nombre será identificado como Dolly.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Dolly es el siguiente nombre en la lista de tormentas del Atlántico para 2026. Esta relación se reutiliza cada seis años, por lo que el nombre ha sido asignado anteriormente a distintos sistemas tropicales.

Si alguna de las zonas de tormenta que actualmente son vigiladas en el Atlántico alcanza vientos sostenidos de al menos 63 kilómetros por hora, recibirá el nombre de Tormenta Tropical Dolly. Después de esta denominación seguirán Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

De llegar a los vientos de 119 a 153 km/h podría evolucionar a Huracán Dolly categoría 1.

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Cabe destacar que la coincidencia también tiene un antecedente histórico. El primer ciclón registrado con el nombre Dolly ocurrió en 1946, el mismo año en que nació la cantante y actriz estadounidense en el condado de Sevier, Tennessee. Aquel sistema fue un tifón que pasó cerca de Filipinas y Taiwán antes de tocar tierra en el este de China.

En 1953, cuando la Oficina Meteorológica de Estados Unidos, antecesora del actual Servicio Meteorológico Nacional, comenzó a utilizar nombres para los ciclones del Atlántico, Dolly fue incluido entre las primeras denominaciones. Ese año, la tormenta se formó cerca de Puerto Rico, avanzó hacia el norte y alcanzó la categoría de huracán antes de debilitarse al llegar a Bermudas.

El nombre volvió a utilizarse en 1954 y 1968 y, posteriormente, quedó incorporado al sistema de rotación de seis años que comenzó a aplicarse en 1996. Por ello, Dolly apareció nuevamente en las listas de 2002, 2008, 2014 y 2020, y está previsto que vuelva a utilizarse en 2026.

En total, nueve tormentas del Atlántico han llevado el nombre Dolly. Una de las más recordadas es la de 2008, que alcanzó la categoría 2 antes de tocar tierra en el sur de Texas.

La temporada de ciclones del Atlántico de 2026 ha tenido un desarrollo lento. El fenómeno de El Niño ha dificultado que los sistemas tropicales alcancen la intensidad necesaria para recibir un nombre. Por ahora, el siguiente sistema que consiga convertirse en tormenta tropical será Dolly, una coincidencia que ocurre justo después de la muerte de la reconocida artista.