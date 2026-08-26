Seguridad

Alerta por Ofertas de Agencias de Modelaje Falsas en Redes Sociales

Supuestas oportunidades para modelos mediante aplicaciones; solicitan fotografías íntimas a los perfiles seleccionados

Reportan falsas ofertas de trabajo a modelos en redes sociales.Reportan falsas ofertas de trabajo a modelos en redes sociales. Foto: N+

Destacado

Falsas agencias de modelaje en redes sociales. Diversos casos han salido a la luz; se recomienda no compartir información personal.

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