Seguridad

Sujeto Fue Detenido por Presunta Portación Ilegal de Arma de Fuego en Puebla

A Jesús 'N' se le había impuesto una condena condicional tras su arresto en el Bulevar Norte, mismas que incumplió por lo que fue aprehendido.

Detenido Jesús N Portación Ilegal Arma de Fuego Pistola Bulevar Norte PueblaDetienen a Sujeto en Posesión de una Pistola en el Bulevar Norte de la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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Jesús 'N' es arrestado en Puebla por portación ilícita de arma. La FGR y PFM ejecutan la orden tras incumplir su condena condicional. Infórmate sobre este caso.

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