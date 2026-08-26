Sujeto Fue Detenido por Presunta Portación Ilegal de Arma de Fuego en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús ‘N’, declarado sustraído de la acción de la justicia.

El sujeto aprehendido este martes 25 de agosto de 2026 fue acusado por los delitos de portación ilícita de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en la capital poblana.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla inició la investigación, derivada de la puesta a disposición por parte de elementos de la Policía Municipal de este sujeto, quien fue detenido en las inmediaciones del Bulevar Norte, donde le aseguraron un arma de fuego tipo pistola abastecida con seis cartuchos útiles y un cargador que también contenía otros seis cartuchos.

Cumplimenta #FGR orden de aprehensión contra una persona por violación a la Ley de Armas de Fuego en #Puebla. https://t.co/GN1d1jxeq3 pic.twitter.com/t0IfkJC0xk — Puebla (@FGR_Pue) August 25, 2026

El agente del Ministerio Público de la Federación llevó a Jesús ‘N’ a proceso y posteriormente fue sentenciado; no obstante, dicha persona manifestó su voluntad de acogerse al beneficio de la condena condicional, pero incumplió las condiciones impuestas, por lo que el órgano judicial libró una orden de aprehensión en su contra.

Elementos de la PFM en el estado de Puebla pusieron a disposición de la autoridad correspondiente al presunto delincuente, a fin de continuar con el debido proceso.

Este mismo martes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), con apoyo de la Guardia Nacional, aprehendió a Víctor Manuel ‘N’, por el delito de narcomenudeo.

De acuerdo con las autoridades, la detención se realizó en el municipio tlaxcalteca de Apizaco en cumplimiento de una orden judicial y respetando sus derechos como persona detenida.

Con información de N+

GMAZ