Pronóstico del tiempo

Primer Frente Frío en México 2026-2027: Fecha Oficial de Inicio y Estados Afectados

Bajo estas condiciones climáticas, el centro de México pronostica temperaturas de 2 a 8 centígrados

Primer Frente Frío En México. Foto: CuartoscuroPrimer Frente Frío En México. Foto: Cuartoscuro

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¿Cuándo Se Viene el Frente Frío 2026-2027 y Cuáles Serán los Estados Afectados?