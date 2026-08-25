Primer Frente Frío en México 2026-2027: Fecha Oficial de Inicio y Estados Afectados

México se prepara para el cambio de condiciones meteorológicas que suele marcar el final del verano y el comienzo de una etapa con temperaturas más frescas. Los frentes fríos forman parte de los fenómenos que modifican el clima durante el otoño y el invierno, principalmente en las regiones del norte del país.

Estos sistemas pueden provocar descensos de temperatura, vientos, lluvias y, en las zonas de mayor altitud, heladas o nevadas. Sus efectos y duración dependen de las condiciones atmosféricas que se presenten con cada fenómeno.

La temporada de frentes fríos 2026-2027 en México comenzará oficialmente en septiembre de 2026 y se extenderá hasta mayo de 2027, de acuerdo con el periodo climatológico establecido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los primeros sistemas suelen afectar principalmente a entidades del norte y noroeste de México, entre ellas Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Durango, Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí. No obstante, conforme avance la temporada, sus efectos pueden extenderse hacia otras regiones del país.

En las zonas altas y del norte del país, durante los meses más fríos, las temperaturas mínimas pueden descender hasta entre 0 y 5 grados Celsius, con posibilidad de heladas y nevadas en zonas serranas. En el centro de México, durante los frentes más intensos, las mínimas pueden ubicarse aproximadamente entre 2 y 8 grados Celsius.