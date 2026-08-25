Economía

Precio del Huevo se Dispara en México: Registra el Mayor Aumento en 20 Años, INEGI

En la primera quincena de agosto, el huevo subió casi 8% frente a la segunda mitad de julio de 2026, lo que representa un golpe importante para el bolsillo de las personas

Precio del Huevo se Dispara en México: Mayor Aumento en 20 Años, InegiHuevos exhibidos en un puesto de un mercado en la Ciudad de México. Foto: Reuters

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