Precio del Huevo se Dispara en México: Registra el Mayor Aumento en 20 Años, INEGI

El huevo es uno de los alimentos básicos en la alimentación de los mexicanos, por lo que su precio tiene un impacto en los hogares del país, como se registró en la primera quincena de agosto de 2026 respecto a la quincena previa, ya que se disparó 7.92%.

Con esto, el huevo se ubica como uno de los productos con el mayor incremento para un periodo similar desde agosto de 2006, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esta escalada de precios afecta de forma inmediata el presupuesto familiar, considerando que el consumo promedio por mexicano es de 345 huevos al año y que las familias con menores ingresos destinan más de la mitad de sus recursos a los alimentos.

Para comprender lo que significa este repunte, el monitoreo del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalla cómo se ha ido moviendo el precio del huevo en los siguientes comercios: Central de Abasto en la CDMX: el precio mayorista por kilogramo subió de 30 a 37 pesos en menos de un mes, lo que representa un alza del 23.33%, mientras que en las tiendas y supermercados, dependiendo de la región, el kilo se vende entre 50 y 70 pesos, como en Guadalajara, incluso en ciudades fronterizas de Tijuana se registra un precio superior a los 80 pesos.

Esta afectación al bolsillo se suma a los incrementos quincenales de otros productos básicos en la mesa de los mexicanos, como la cebolla y el chile serrano.

Los expertos en finanzas personales recomiendan adquirir el huevo directamente en mercados tradicionales o centrales de abasto, ya que suele reducir el costo por pieza hasta un 30% en comparación con los supermercados o tiendas de conveniencia.

Otra alternativa de proteína, en tanto se estabiliza su precio, y de bajo costo son los frijoles, lentejas, garbanzos o avena sin perder la calidad nutricional y proteges la economía familiar.

HVI