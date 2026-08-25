Autos Nacionalizados con Placas de Tamaulipas ya Pueden Cambiar de Propietario

Los vehículos regularizados mediante el decreto federal y que cuenten con placas expedidas en Tamaulipas ya pueden realizar el trámite de cambio de propietario, informó el secretario de Finanzas del estado, Carlos Irán Ramírez González.

El funcionario explicó que este procedimiento está disponible únicamente para unidades que se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales y cuyos propietarios presenten la documentación requerida ante las oficinas fiscales.

Ramírez González indicó que los automóviles nacionalizados bajo el decreto y registrados en Tamaulipas pueden ser vendidos y transferidos legalmente, siempre y cuando no tengan adeudos y tanto comprador como vendedor cubran los pagos correspondientes por baja y alta vehicular.

Respecto a las unidades que portan placas de otras entidades, señaló que el Gobierno de Tamaulipas busca homologar criterios con el resto de los estados del país, debido a que algunas unidades podrían arrastrar adeudos fiscales en su lugar de origen y posteriormente ser registradas en otra entidad para facilitar su venta.

El secretario reiteró que en Tamaulipas el cambio de propietario para vehículos regularizados es posible siempre que se cumpla con los requisitos establecidos, entre ellos acreditar la legal estancia del automóvil, presentar la documentación correspondiente y no contar con pendientes fiscales.