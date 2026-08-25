Economía

Autos Nacionalizados con Placas de Tamaulipas ya Pueden Cambiar de Propietario

La Secretaría de Finanzas aclaró que el trámite requiere documentación en regla y el pago de los conceptos correspondientes por parte del comprador y vendedor.

Autos Nacionalizados con Placas de Tamaulipas ya Pueden Cambiar de PropietarioAutos Nacionalizados ya Pueden Cambiar de Propietario en Tamaulipas. Foto: N+

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El cambio de propietario para autos con placas de Tamaulipas ya es posible.

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