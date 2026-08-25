Daños de Consideración Deja Vehículo Incendiado en el Centro de Hermosillo

Con daños de consideración terminó un vehículo luego de que se incendiara mientras era conducido por una joven en la colonia Centenario, en el sector Centro de Hermosillo la mañana de este martes.

El siniestro se registró a las 08:20 horas cuando la mujer circulaba de oriente a poniente por la calle Doctor Pesqueira, cuando vio que empezaba a salir humo del área del motor de un Nissan Sentra guinda modelo atrasado con placas de afiliación.

El vehículo alcanzó a cruzar la calle Galeana cuando las llamas envolvieron la unidad, por lo que la conductora descendió de inmediato para ponerse a salvo, momento en el que iban pasando elementos de la unidad 15154 de la Policía Estatal, quienes utilizaron un extintor para mitigar el fuego.

Posteriormente pidieron apoyo del Departamento de Bomberos, quienes terminaron de sofocar las llamas, además de desconectar la batería para evitar que el sistema eléctrico hiciera de nuevo ignición.

Al parecer el fuego se inició en el área del motor debido a una falla eléctrica que alcanzó el combustible, afortunadamente solo quedó en daños materiales sin personas lesionadas.