Accidentes

Daños de Consideración Deja Vehículo Incendiado en el Centro de Hermosillo

La unidad era conducidad por una joven y resultó con daños de consideración tras el incendio en calles de la colonia Centenario en la capital de Sonora.

Daños de Consideración Deja Vehículo Incendiado en el Centro de HermosilloDaños de Consideración Deja Vehículo Incendiado en el Centro de Hermosillo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+