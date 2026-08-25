Historia de Dolly Parton: Así Pasó de la Pobreza Extrema a ser un Ícono Mundial

La cantante Dolly Parton murió a los 80 años de edad. Es despedida y será recordada por sus éxitos y aportación a la música y el cine, pero antes de convertirse en un ícono, su vida estuvo marcada por la pobreza: fue una hermana de 12 y creció en una cabaña de una sola habitación sin electricidad ni agua corriente.

La estrella que cambió la participación de las mujeres en el country con canciones como '9 to 5' o 'Jolene' amasó una fortuna estimada en 650 millones de dólares, que incluso compartió para el desarrollo de la vacuna contra el covid-19.

Sin embargo, antes del glamour y la fama, Dolly Rebecca Parton enfrentó carencias en la zona rural de las Grandes Montañas Humeantes de Tennessee, su estado natal.

Nació el 19 de enero de 1946 como la cuarta de doce hermanos. Creció en Locust Ridge, en una familia donde la música tenía gran relevancia en el día a día; escuchaba el Grand Ole Opry en una radio a pilas. No obstante, ella atribuía a su tío Bill Owens el haberla ayudado a iniciarse en este oficio.

De acuerdo con la red de televisión pública de Estados Unidos (PBS), Parton empezó a escribir canciones a los cinco años y, a los diez, ya ganaba 20 dólares semanales cantando en un programa de televisión de Knoxville.

En 1964, al día siguiente de convertirse en la primera de su familia en graduarse de la escuela secundaria, preparó una maleta de cartón y subió a un autobús con destino a Nashville.

"Tenía un sueño", dijo, "y creía que tenía talento. Y de verdad creía que iba a suceder". Y así fue: ha vendido más de 160 millones de discos y acumulado 25 sencillos en el número 1 de las listas country de Billboard.

En 1967, Dolly tuvo su gran oportunidad cuando se unió al popular programa 'The Porter Wagoner Show'. A partir de ese momento, comenzó la construcción del ícono, siendo ella la artista y la obra.

Su exitosa carrera no se limitó a los buenos resultados en la música, sino que también cosechó triunfos desde la gran pantalla. Coprotagonizó las exitosas películas 'Magnolias de acero' y 'Cómo eliminar a su jefe'. Fue nominada al Premio de la Academia en dos ocasiones en la categoría "Mejor canción original".

Parton era copropietaria de The Dollywood Company, que gestiona un parque temático, teatros con cena, un parque acuático y otros complejos turísticos. Fue copropietaria de Sandollar Productions, una productora de cine y televisión, y desde mediados de la década de 1980 ha liderado numerosas iniciativas benéficas. Su programa de alfabetización, 'Dolly Parton's Imagination Library', proporciona libros gratuitos a cientos de miles de niños en todo Estados Unidos y en 2018 fue reconocida por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por haber enviado su libro número 100 millones, señala en su semblanza la PBS.

En 2006, fue seleccionada para recibir los prestigiosos Kennedy Center Honors. Cinco años después, en 2011, recibió un premio GRAMMY a la trayectoria artística.