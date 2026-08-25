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Historia de Dolly Parton: Así Pasó de la Pobreza Extrema a ser un Ícono Mundial

La cantante de 'Jolene' creció con 11 hermanos en una cabaña de una sola habitación, sin electricidad ni agua corriente.

Dolly Parton en conferencia de prensa.Dolly Parton murió a los 80 años. Foto: Getty Images | Archivo

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