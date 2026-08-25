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El Libro Supuestamente No Autorizado sobre la Vida de Natalie Portman Que Sacude a Hollywood

'Life of M', la nueva novela de Rachel Cusk, desata rumores, ¿es su protagonista un retrato encubierto de Natalie Portman? Estas serían las pistas

novela-rachel-cusk-inspirada-natalie-portman-life-of-mFoto: Getty Images

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La nueva novela de Rachel Cusk, 'Life of M', sacude a Hollywood. ¿Está basada en Natalie Portman? Conoce los paralelismos que han desatado esta controversia literaria.

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