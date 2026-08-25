Entretenimiento

Muere Dolly Parton, Ícono de la Música Country, a los 80 Años

Parton enfrentaba complicaciones médicas desde 2025 que le impidieron cumplir con una residencia de seis conciertos programada en Las Vegas.

Dolly Parton cantando frente a micrófono y tocando la guitarraDolly Parto, cantante ícono de la música Country, murió a los 80 años de edad. Foto: AP
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