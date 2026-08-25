Muere Dolly Parton, Ícono de la Música Country, a los 80 Años

La familia de Dolly Parton confirmó este martes 25 de agosto la muerte de la cantante, compositora y actriz estadounidense a los 80 años, mediante un video publicado en las redes sociales oficiales de la artista.

El anuncio llegó pocos días después de que trascendiera un deterioro en su estado de salud, que ya la había obligado a cancelar compromisos previos.

Parton enfrentaba complicaciones médicas desde el otoño de 2025, cuando anunció que no podría cumplir con una residencia de seis conciertos programada para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas, un regreso a los escenarios muy esperado por sus fans.

En ese momento, la cantante explicó que debía someterse a varios procedimientos médicos. Meses después, en mayo de 2026, canceló otra residencia de conciertos en la misma ciudad debido a su estado de salud.

Parton nació el 19 de enero de 1946 en Sevierville, Tennessee, bajo el nombre de Dolly Rebecca Parton, fue la cuarta de doce hermanos de una familia que ella misma describió como "extremadamente pobre".

Creció en una cabaña de una sola habitación en las Grandes Montañas Humeantes, una infancia que más tarde transformaría en canciones como "Coat of Many Colors".

Su carrera despegó en 1967, cuando se unió al programa televisivo del músico Porter Wagoner y firmó contrato con RCA Victor.

De esa colaboración nació una de las duplas de composición más exitosas de la música country del siglo XX.

Tras separarse profesionalmente de Wagoner en 1976, Parton consolidó su carrera como solista con álbumes como Jolene (1974), del que se desprendieron dos de sus canciones más emblemáticas: "Jolene" y "I Will Always Love You", esta última popularizada mundialmente por Whitney Houston veinte años después.

El legado de Parton, sin embargo, no se acota en la música. En 1980 debutó en el cine con 9 to 5 , junto a Jane Fonda y Lily Tomlin, interpretación que le valió una nominación al Globo de Oro.

Su tema homónimo para la película también fue nominado al Óscar.

Más adelante brilló en Steel Magnolias (1989) junto a Julia Roberts y Sally Field.

Parton también fue reconocida por su faceta filantrópica, incluyendo donaciones millonarias para investigación médica durante la pandemia de covid-19.

A lo largo de su trayectoria, acumuló 11 premios Grammy, tres premios Emmy, seis Globos de Oro, un Tony y un Óscar honorífico entregado en 2025.

En 2022 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Con más de 100 millones de discos vendidos y 25 números uno en las listas de Billboard, es considerada una de las artistas country más influyentes de la historia.

Parton estuvo casada con Carl Thomas Dean desde 1966 hasta la muerte de él en marzo de 2025. La pareja no tuvo hijos, aunque ayudó a criar a varios de los hermanos menores de la cantante. Es, además, madrina de la actriz y cantante Miley Cyrus.

La partida de Dolly Parton deja un vacío en la música country y en la cultura popular estadounidense, cerrando una carrera de seis décadas marcada por la reinvención constante y una voz inconfundible.