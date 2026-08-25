Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Supera el 79% de su Capacidad por Lluvias, Informa Conagua

Las autoridades dieron a conocer el nivel de almacenamiento del sistema hídrico y de las presas que lo conforman

Presa Valle de BravoEmbarcadero de la Presa de Valle de Bravo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Las lluvias benefician al Sistema Cutzamala, ahora al 79% de su capacidad. Valle de Bravo lidera con 85.69%. Conagua y SMN pronostican más lluvias

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