Sistema Cutzamala Supera el 79% de su Capacidad por Lluvias, Informa Conagua

Las lluvias de la actual temporada 2026 siguen beneficiado al Sistema Cutzamala, que poco a poco se recupera de la sequía registrada en años anteriores.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Cutzamala, responsable de suministrar el 26% del agua potable consumida en diversas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), está al 79.14% de su capacidad.

Además, las lluvias continuarán en las próximas horas, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esto debido a la onda tropical número 31 asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico sur mexicano.

El Sistema Cutzamala presenta un almacenamiento actual de 619,310,000 de metros cúbicos de agua, de acuerdo con el reporte del 24 de agosto.

El nivel de presas presenta el siguiente desglose individual:

Valle de Bravo: Se mantiene como el embalse con mayor llenado, operando al 85.69% de su capacidad, con 337.960 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Registra un almacenamiento del 76.81% de su capacidad, con 142.652 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Este cuerpo de agua se encuentra al 68.53% de su capacidad, con 138.698 millones de metros cúbicos.

Los informes actuales del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Conagua señalan una estabilización necesaria para atender la demanda poblacional, luego de haber atravesado periodos críticos en etapas anteriores.

El pasado mes de julio, el Sistema Cutzamala alcanzó el 73.64% de su capacidad. Mientras que en agosto del año anterior llegó al 73.44%, con 576,263,000 de metros cúbicos.

Con información de N+

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