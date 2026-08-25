Accidentes

Hallan Muerto a Adulto Mayor Dentro de su Casa en Tuxpan, Veracruz

Un hombre de la tercera edad, fue localizado sin vida al interior de su domicilio ubicado en la colonia Samperio.

Un adulto mayor fue encontrado muerto en TuxpanLos vecinos indicaron que el adulto mayor vivía solo desde hacía varios años. Foto: N+

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En Tuxpan, un hombre de la tercera edad fue encontrado muerto en su domicilio. La policía investiga las circunstancias del fallecimiento.

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Hallan Muerto a Adulto Mayor Dentro de su Casa en Tuxpan