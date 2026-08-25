Hallan Muerto a Adulto Mayor Dentro de su Casa en Tuxpan, Veracruz

Un hombre de aproximadamente 63 años fue encontrado muerto dentro de su domicilio, ubicado en la calle Héctor Méndez Díaz, de la colonia Samperio, en el municipio de Tuxpan, Veracruz.

De acuerdo con vecinos, el hombre vivía solo desde hacía varios años y durante la madrugada escucharon que se quejaba, pero fue hasta la mañana cuando se percataron de que se encontraba sin vida y solicitaron apoyo.

Policías Estatales y elementos de Marina acudieron al sitio, acordonaron el inmueble y notificaron a las autoridades ministeriales. El cuerpo fue localizado tendido boca arriba en el piso de la vivienda.

Peritos criminalistas y policías ministeriales realizaron las diligencias y trasladaron el cuerpo al SEMEFO. La necropsia determinará la causa de muerte y si presentaba huellas de violencia. Hasta ahora, permanece en calidad de no identificado.