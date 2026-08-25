Seguridad

Preparan Homenaje por los 15 Años del Atentado al Casino Royale en Monterrey, NL

Familiares y colectivos realizarán un acto de presencia para recordar a las 52 víctimas en este incendio

Casino RoyaleEl atentado al Casino Royale dejó 52 muertos. Foto: Cuartoscuro

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