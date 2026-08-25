Preparan Homenaje por los 15 Años del Atentado al Casino Royale en Monterrey, NL

A 15 años del atentado contra el Casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, familiares de las 52 víctimas preparan un homenaje en su honor, el cual se llevará a cabo frente al mural colocado en memoria de las personas que perdieron la vida durante ese ataque.

El evento conmemorativo comenzará a las 5:00 de la tarde y reunirá a familiares y colectivos en la avenida San Jerónimo, sitio donde anteriormente se encontraba el establecimiento. Durante el encuentro se recordará a las personas que murieron y se mantendrá la exigencia de justicia por lo ocurrido.

Fue el 25 de agosto de 2011 cuando ocurrió uno de los hechos que marcó al estado de Nuevo León, luego de que un grupo armado provocara un incendio al interior del Casino Royale, ubicado sobre la avenida San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León.

Los responsables rociaron combustible dentro del establecimiento y posteriormente le prendieron fuego, lo que provocó que las llamas se extendieran mientras varias personas se encontraban en el lugar. El incendio dejó un saldo de 52 personas fallecidas, entre ellas dos mujeres que estaban embarazadas.

Aunque la estructura del Casino Royale ya fue derrumbada hace unos años, familiares continúan reuniéndose sobre la avenida San Jerónimo para recordar a los 52 fallecidos. En este punto fue colocado un muro en el que se pueden observar varias placas en forma de c con el nombre de cada una de las víctimas.

En medio del mural se encuentra colocada la leyenda '52 + 2', utilizada para recordar a las 52 personas que murieron durante el incendio y a los dos bebés de las mujeres que estaban embarazadas.