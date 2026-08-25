Fuerza Civil Asegura Armamento, Municiones y Vehículos en Melchor Ocampo, NL

Un operativo realizado por elementos de Fuerza Civil llevó al aseguramiento de un arsenal, así como vehículos blindados, en el municipio de Melchor Ocampo, ubicado en la zona norte del estado de Nuevo León.

Labores de inteligencia ayudaron a detectar la posible incursión de civiles armados al estado, por lo que se implementó el Operativo Muralla a cargo de la División de Inteligencia e Investigación, la División de Control Territorial y Grupo ARES de la Policía Estatal.

El despliegue táctico se dio en la zona Centro del mencionado municipio, donde fue localizado y asegurado armamento de alto poder y una gran cantidad de material bélico 2 ametralladoras Browning, 6 armas largas, 2 piezas de armas incompletas, 813 cartuchos calibre .50, 1,027 cartuchos calibre 7.62 x 51 milímetros, 495 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros, 3 cintas eslabonadas con un total de 235 cartuchos calibre 7.62 x 51 milímetros, 19 cargadores metálicos, 7 pecheras, 2 chalecos tácticos y una fornitura.

Además del arsenal, fueron asegurados dos camionetas: una Yukon Denali con blindaje y una Chevrolet Silverado Texas Edition. Y otros dos vehículos fueron inhabilitados durante la intervención las autoridades de Fuerza Civil y Policía Estatal en el municipio de Melchor Ocampo. Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas en estos hechos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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