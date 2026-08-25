Seguridad

Fuerza Civil Asegura Armamento, Municiones y Vehículos en Melchor Ocampo, NL

Autoridades implementaron un Operativo Muralla y el despliegue táctico en la zona centro del municipio tras detectar la posible presencia de civiles armados

Arsenal asegurado en Melchor Ocampo, Nuevo LeónArsenal asegurado en Melchor Ocampo, Nuevo León. Foto: N+

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Operativo Muralla: Fuerza Civil incauta armas y camionetas blindadas en Melchor Ocampo, Nuevo León.

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