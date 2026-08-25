Seguridad

Hieren a Hombre con Arma Blanca Durante Reunión de Amigos en Monterrey, NL

Un convivió terminó en una agresión a cuchilladas en una casa de la colonia Morelos

Policía de Monterrey acordona calle en colonia MorelosPolicía de Monterrey acordona calle en colonia Morelos e investiga agresión. Foto: N+

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Un hombre de 60 años fue apuñalado en una reunión de amigos en la colonia Morelos. La víctima está hospitalizada y las autoridades buscan al responsable.

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