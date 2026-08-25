Hieren a Hombre con Arma Blanca Durante Reunión de Amigos en Monterrey, NL

Un hombre que convivía con un grupo de amigos fue agredido a cuchilladas en una casa ubicada sobre las calles California y Nuevo México, en la colonia Morelos, perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León.

Elementos de Protección Civil de Monterrey arribaron al sitio tras recibir el reporte de una persona lesionada con arma blanca. Al arribar al domicilio de la colonia Morelos, los rescatistas encontraron a un hombre de 60 años de edad herido en diversas partes del cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima estaba tirada en el porche de la casa y a su alrededor se encontraba una gran cantidad de latas de cerveza. Aparentemente, se habría tratado de una convivencia que se convirtió en un pleito y terminó en un intento de homicidio.

Después de que los rescatistas confirmaron la presencia del hombre herido con un arma blanca en diversas partes del cuerpo, llegó al sitio una unidad del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para realizar el traslado del paciente identificado como Nicolás González Cerda.

La víctima quedó internada en el Hospital Universitario para su valoración y atención médica. Mientras tanto, la escena del crimen fue acordonada para llevar a cabo las indagatorias correspondientes, así como el levantamiento de evidencias y testimonios para dar con el presunto responsable de la agresión. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este hecho.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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