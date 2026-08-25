'Chino' Huerta Regresa a la Liga MX con Pumas luego de Jugar en Europa

Pumas ha tenido un arranque irregular en la campaña. Con registro de dos triunfos, dos empates y una derrota, el equipo de Esteban Solari logró amarrar un nuevo refuerzo de cara a la fase regular del Apertura 2026 y se trata de César 'Chino' Huerta, quien regresa a la institución auriazul luego de un breve paso por el futbol europeo.

Huerta, de 25 años de edad, partió hacia Bélgica en enero de 2025 cuando fue fichado por el Anderlecht. El extremo mexicano rápidamente brilló en el balompié belga, pero las lesiones mermaron su rendimiento y terminó perdiendo minutos. En ese sentido, pese a que formó parte de la convocatoria de la Selección Mexicana en el pasado Mundial, Huerta no jugó ni un sólo minuto en lo que va de la temporada actual.

Ahora, de acuerdo con información de TUDN, el delantero regresa a la Liga MX con el equipo que lo vio brillar. Pumas volverá a contar con uno de sus últimos referentes, quien llega para apuntalar la ofensiva de los universitarios luego de las bajas de Jordan Carrillo, que se fue a Chivas, y de Sebastián Córdova, quien sufrió una lesión.

La información detalla que el atacante llegará este miércoles por la mañana a México para reportar a los exámenes médicos.

El 'Chino' Huerta apenas jugó 36 partidos durante su estancia en Europa con el Anderlecht, en donde además registró 5 goles y 3 asistencias. En contraparte, sus números con Pumas son muy superiores ya que el futbolista disputó 87 juegos, anotó 20 goles y dio 15 asistencias.

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