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'Chino' Huerta Regresa a la Liga MX con Pumas luego de Jugar en Europa

El delantero disputó 38 partidos con el Anderlecht de Bélgica y formó parte de la convocatoria de Javier Aguirre que jugó la Copa del Mundo 2026

César 'Chino' Huerta durante un partido de Liga MX con PumasFoto: Getty Images
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