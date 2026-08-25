Calendario para la Fase de Liga de la Champions League; Lista Completa de Fechas

Oficialmente la temporada 2026/27 del futbol europeo está en marcha. Todas las ligas del Viejo Continente ya disputaron al menos una jornada y ahora sólo falta que comiencen las competiciones continentales. En ese sentido, recordemos que la UEFA cuenta con tres grandes torneos: la Champions League, la Europa League y la Conference League.

La Champions es el torneo más importante de los tres, pues ahí compiten las grandes potencias como el PSG, el Real Madrid y el Barcelona. En esta edición del certamen habrá 36 equipos que buscarán levantar la 'Orejona' y este jueves 27 de agosto conocerán su camino para la primera fase del torneo, pues ese día se llevará a cabo el sorteo para definir los enfrentamientos.

Sin embargo, lo que los equipos ya conocen es el calendario de la UEFA Champions League de este año. En N+ te compartimos las fechas en las que habrá partidos de esta competencia, misma que tendrá 8 jornadas en la Fase de Liga, tras la cual vendrán los Playoffs y luego la Fase de Eliminación Directa que comenzará desde los Octavos de Final.

Este es el calendario para la Fase de Liga de la Champions League: