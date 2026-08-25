Así Funciona el Formato de la UEFA Champions League para la Temporada 2026/27

La UEFA Champions League, el torneo más importante del mundo a nivel de clubes, está por comenzar una nueva edición. Para la temporada 2026/27, el torneo mantendrá su nuevo formato con una sola tabla general en la que los 36 equipos participantes sumarán sus respectivos puntos, dejando por completo de lado el anterior formato que incluía una fase de grupos.

Desde la campaña 2024/25, la UEFA decidió implementar este formato con la intención de ofrecer un mejor espectáculo para los clubes, los jugadores y los aficionados. En ese sentido, cuando se anunció el cambio, el presidente de la confederación europea de futbol, Aleksander Čeferin, dijo que "la UEFA ha demostrado claramente que estamos totalmente comprometidos con el respeto a los valores fundamentales del deporte y con la defensa del principio clave de las competiciones abiertas, con una clasificación basada en el mérito deportivo".

Es así que como hace ya dos temporadas, los 36 clubes que participarán en esta edición jugarán un total de 8 partidos (4 de visitante y 4 de local) en la primera instancia, llamada Fase de Liga. Los primeros 8 lugares de la tabla general avanzarán de manera directa a Octavos de Final, mientras que los equipos que finalicen la primera fase del torneo entre los lugares 9° y 24° se enfrentarán entre sí para definir los 8 cupos restantes para la Fase de Eliminación Directa. Por su parte, los clubes que queden del lugar 25° y hasta el 36° quedarán eliminados.

Los enfrentamientos entre los equipos que queden del lugar 9 al 24 se jugarán bajo el formato de eliminación directa y la ventaja de cerrar como local será de quien haya terminado mejor posicionado en la Fase de Liga. Además, los cruces se definirán de mejor a peor rankeado. Es decir, el lugar 9 se medirá al 24, el 10 al 23, el 11 al 22 y así sucesivamente.

A partir de la ronda de Octavos de Final, el torneo se mantiene con su formato antiguo, en el que los equipos tienen que jugar a ida y vuelta, sin el criterio de los goles de visitante, para definir quién avanza hasta la gran final, misma que para esta edición se juega en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid.