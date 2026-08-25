Deportes

Así Funciona el Formato de la UEFA Champions League para la Temporada 2026/27

Desde 2024, la competición más prestigiosa del mundo a nivel de clubes cambió su formato, abandonando la tradicional fase de grupos e instaurando una sola tabla para los 36 equipos participantes

Balón de la UEFA Champions LeagueFoto: Getty Images
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