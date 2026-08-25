Accidentes

Trabajador Resulta Lesionado con Cuchillo Durante Maniobra en Empresa de Tijuana

El hombre de 30 años sufrió una lesión en una pierna y fue trasladado a la Clínica 1 del IMSS para recibir atención médica

Trabajador Resulta Lesionado con Cuchillo Durante Maniobra en Empresa de TijuanaTrabajador Resulta Lesionado con Cuchillo Durante Maniobra en Empresa de Tijuana | Foto: N+

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