Trabajador Resulta Lesionado con Cuchillo Durante Maniobra en Empresa de Tijuana

El hombre de 30 años sufrió una lesión en una pierna y fue trasladado a la Clínica 1 del IMSS para recibir atención médica.

Un trabajador de aproximadamente 30 años resultó lesionado en una pierna mientras realizaba una maniobra de empaquetamiento en una empresa de Tijuana.

Bernardo Villegas, jefe de Divisiones de Tijuana, explicó que el trabajador manipulaba un cuchillo cuando, debido a un descuido, se lesionó con la herramienta.

Personal de la brigada interna de la empresa atendió inicialmente al trabajador y colocó un torniquete para controlar la hemorragia. Posteriormente acudieron elementos de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja para continuar con la atención.

El paciente fue reportado en condición amarilla y trasladado a la Clínica 1 para valoración médica. De acuerdo con los paramédicos, se encontraba consciente y orientado y recibió atención para el control de la hemorragia.

Villegas recomendó a trabajadores que utilizan herramientas de corte extremar precauciones durante sus labores y realizar las maniobras de manera segura para evitar lesiones.

Información Pamela Mercado

APG