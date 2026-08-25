Localizan a Locutora Desaparecida en Puebla; Continúa Búsqueda de Iván Michel

Familiares y amigos de María de los Ángeles Sánchez Sánchez e Iván Michel Atilano, reportaron la desaparición de los locutores de radio luego de perder contacto con ellos.

Ambos fueron vistos por última vez en diferentes fechas y lugares, no obstante, el objetivo de las autoridades es el mismo, localizarlos con vida.

Luego de varias horas de angustia, confirmaron la localización de María de Los Ángeles Sánchez Sánchez conocida como 'Angy' de 47 años de edad, quien es locutora de radio de La Patrona 91.9 en el municipio de Tepeaca.

La mujer había sido vista por última vez esperando la Línea 1 del RUTA en el paradero La China Poblana en la ciudad de Puebla el sábado 22 de agosto, pero a partir del domingo dejó de recibir mensajes y llamadas.

Al momento de su desaparición, la comunicóloga vestía con un vestido negro, tenis negros y peinado de coleta, sin embargo, este martes 25 de agosto, se confirmó que fue localizada con vida y se encuentra bien.

Se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla emita un comunicado respecto al caso en donde se aclare este suceso.

Buscan a 'Angy', locutora de radio en Tepeaca. Foto: Facebook Informante de San Juan Acozac

Por otro lado, Iván Michel Atilano, originario del municipio de Ajalpan continúa desaparecido desde el pasado 18 de agosto luego de viajar a la localidad de Huautla de Jiménez ubicada en Oaxaca, en donde se desempeña como locutor de una estación de radio.

Familiares solicitaron el apoyo de las autoridades del municipio situado en la Sierra Mazateca y de la entidad poblana, para localizar al hombre de 47 años de edad.

De acuerdo a información preliminar, Iván Michel Atilano finalizó su programa en Radio Evolución 98.5 FM y luego de salir de las instalaciones ubicadas en callejón 5 de Mayo, perdieron la comunicación con él.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca emitió una ficha de búsqueda para dar con la ubicación del poblano, en donde refiere que la última vez que fue visto, vestía una playera color negro, pantalón de mezclilla azul marino y porta lentes oftálmicos con armazón negro.

Por su parte, la organización Artículo 19 solicitó a las autoridades garantizar su localización con vida del locutor bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión pues temen que su profesión haya sido un factor clave.

Con información de N+

MCS