Desaparecidos

Localizan a Locutora Desaparecida en Puebla; Continúa Búsqueda de Iván Michel

Los comunicólogos perdieron contacto con sus familiares por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades de Puebla y Oaxaca para localizarlos.

Buscan a locutor de radio, Iván Michel Atilano, desaparecido en Oaxaca.Locutor de radio, Iván Michel Atilano, desaparecido en Oaxaca. Foto: Facebook Radio Evolución 98.5 FM

Destacado

Desaparecen los locutores de radio poblanos Iván Michel y María de Los Ángeles, comunidad pide ayuda para localizarlos con vida.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+