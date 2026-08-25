Desaparecidos

Cierran la Autopista Puebla-Orizaba: Exigen Localización de Menor de 13 Años

Los manifestantes bloquearon el paso con barricadas de piedras y llantas en llamas, por la desaparición de Danna Yeudiel Santos Hernández.

Un grupo de pobladores impiden el paso a la circulación.Un grupo de pobladores impiden el paso a la circulación. Foto: Guardia Nacional

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Protesta en Quecholac: Bloquean la autopista Puebla-Orizaba exigiendo la localización de Danna, vista por última vez en Tecamachalco.

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