Habitantes del municipio de Quecholac en Puebla invaden la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 183, para exigir la pronta localización de una adolescente identificada como Danna Yeudiel Santos Hernández.
De acuerdo con reportes de transportistas y conductores, los manifestantes cerraron en ambos sentidos la autopista, bloqueando el camino con barricadas de piedras y llantas encendidas.
Guardia Nacional división carreteras (GN) confirmó el bloqueo total, y recomiendan tomar vías alternas por la carretera libre Puebla-Tehuacán.
Familiares y amigos de la joven piden a las autoridades que se localice lo antes posible a la menor de edad, vista por última vez en el Parque Juárez de Tecamachalco, el pasado domingo 23 de agosto.
"Queremos a Danna" corean los manifestantes durante el bloqueo total en ambos sentidos de la autopista Puebla-Orizaba.
Debido al cierre total reportan una fila de varios kilómetros de vehículos varados la noche de este lunes 24 de agosto.
Con información de N+
JAPR