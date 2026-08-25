Habitantes del municipio de Quecholac en Puebla invaden la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 183, para exigir la pronta localización de una adolescente identificada como Danna Yeudiel Santos Hernández.

De acuerdo con reportes de transportistas y conductores, los manifestantes cerraron en ambos sentidos la autopista, bloqueando el camino con barricadas de piedras y llantas encendidas.

#Tomesusprecauciones en #Puebla se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del Km 181+000 de la carretera Puebla-Orizaba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/WE16EbMkGA — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 25, 2026

Guardia Nacional división carreteras (GN) confirmó el bloqueo total, y recomiendan tomar vías alternas por la carretera libre Puebla-Tehuacán.

Familiares y amigos de la joven piden a las autoridades que se localice lo antes posible a la menor de edad, vista por última vez en el Parque Juárez de Tecamachalco, el pasado domingo 23 de agosto.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Danna Yeudiel Santos Hernández, vista por última vez en el municipio de Tecamachalco, Puebla.



¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/jXP2maPOpD — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) August 25, 2026

"Queremos a Danna" corean los manifestantes durante el bloqueo total en ambos sentidos de la autopista Puebla-Orizaba.

Debido al cierre total reportan una fila de varios kilómetros de vehículos varados la noche de este lunes 24 de agosto.

Con información de N+

JAPR