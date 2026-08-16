Seguridad

Termina Búsqueda de Maricela Ruíz en Puebla: Confirman Su Localización Sin Vida

Su desaparición movilizó a familiares y amigos quienes en días previos realizaron bloqueos

La mujer desapareció y el principal sospechoso fue detenido. Foto: Ficha de BúsquedaLa mujer desapareció y el principal sospechoso fue detenido. Foto: Ficha de Búsqueda

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La búsqueda de Maricela Ruíz termina trágicamente en Puebla. Detienen a un sospechoso mientras la comunidad exige justicia.

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