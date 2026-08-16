Termina Búsqueda de Maricela Ruíz en Puebla: Confirman Su Localización Sin Vida

Maricela Ruíz García, vecina de la comunidad de Santa María Moyotzingo perteneciente a San Martín Texmelucan en Puebla, fue localizada sin vida.

La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio y después de pruebas genéticas se confirmó que el cuerpo hallado el 14 de agosto, en la comunidad de San Luis Coyotzingo, corresponde a la mujer.

Su desaparición movilizó a familiares y amigos quienes en días previos realizaron bloqueos en la autopista México-Puebla para exigir su pronta localización y mayor celeridad en las investigaciones.

La identificación del cuerpo fue confirmada este sábado mientras la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) continúa con las indagatorias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Como parte de las investigaciones José Luis 'N' fue detenido por las autoridades ministeriales; será la autoridad competente la que determine su posible responsabilidad en los hechos. Maricela de 34 años de edad era madre de dos menores.

La muerte de la mujer ha causado consternación en Santa María Moyotzingo donde su familia, amigos y vecinos, exigen justicia y que el caso no quede impune.

Con información de Genaro Zepeda JAPR